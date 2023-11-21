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OpenAI面臨「逼宮」　96%員工連署威脅董事會下台！否則辭職去微軟

▲▼OpenAI 。（圖／路透）

▲OpenAI幾乎所有員工加入連署，以集體辭職威脅董事會總辭並挽回前執行長阿特曼 。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）17日遭解職後，與布羅克曼（Greg Brockman）一同離開他們共同創辦的OpenAI公司。儘管OpenAI找來Twitch前高層希爾（Emmett Shear）擔任臨時執行長，仍面臨員工「逼宮」危機，全體約770名員工中已有743人連署，以集體請辭逼迫董事會下台，並要求恢復阿特曼與布羅克曼的職位。

根據紐約時報報導，有3名知情人士透露，美國OpenAI人工智慧公司約770名員工中有700多人20日簽署了一封連署信要求四人董事會總辭，並警告若被解職的前執行長阿特曼不能重新任職，他們將集體離職。據BBC報導，OpenAI的專案經理莫里卡瓦（Evan Morikawa）在X（前身推特）上宣稱已有743人簽名連署，比例高達96%。

員工們在連署信中宣稱，他們可能跟隨阿特曼與布羅克曼的腳步加入微軟（Microsoft），且微軟已向他們保證，如果選擇加入微軟旗下新的AI團隊，就會提供職位給他們每一個人。

知情人士稱，連署成員中還包含上周將阿特曼趕出公司的其中一名董事會成員蘇茨克維（Ilya Sutskever）。此前，蘇茨克維在X上發文，表達自己對於參與董事會的決定感到後悔，並說明自己的本意並非傷害公司，將盡一切努力讓公司重新團結起來。

►路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

►48hrs談判破局！美媒：OpenAI確定分手阿特曼　Twitch前CEO接任

►拋震撼彈！　ChatGPT之父將加入微軟「帶領新AI研究團隊」

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