英國防疫「讓人們死掉就好」　首相蘇納克爆冷血發言！拒絕2次封城

▲英國首相蘇納克被指出,曾經在疫情期間脫口寧願讓人民病死也不願二度封城。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/編譯

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)20日被爆曾在新冠肺炎(COVID-19)疫情大流行期間,說出政府應該「讓人們死去就好」,而不是實施第二次全國範圍的封城。報導稱,時任財政大臣的蘇納克還被政府顧問譏諷為「死亡博士」。對於爭議發言,蘇納克發言人表示,首相不會針對零碎的證據一一回應。

據路透社報導,新冠疫情導致英國22多萬人死亡與大規模經濟活動停擺,獨立調查委員會正透過一系列聽證會審查英國政府的防疫作為,目標在2026年夏季前完成證據收集。然而,最新的調查證據顯示,蘇納克疑似「罔顧人命」。

時任首席科學顧問、英國醫師瓦蘭斯(Patrick Vallance)於2020年10月25日的筆記中寫到,當時仍是財政大臣的蘇納克與時任首相強生(Boris Johnson)開了一場會議,而強生昔日首席顧問康明茲(Dominic Cummings)告訴瓦蘭斯說,「蘇納克認為,只要讓人們死掉(just let people die)就沒事了。這一切讓人感覺像完全缺乏領導能力。」

對此,蘇納克一名發言人說,首相將向調查小組提出證據並表明他的立場,而不會針對每項證據一一回應。先前還有證據顯示,蘇納克在2020年夏季推動「吃外食救經濟」(Eat Out to Help Out)的政策,目的是補貼民眾前往酒吧和餐館的餐費,卻被衛生專家批評是在散播病毒,他還被一名政府科學顧問譏諷是「死亡博士」(Dr. Death)。

報導補充,蘇納克作為當年強生內閣的最高層級部長之一,曾將自己塑造成終結「強生混亂領導」的變革性人物,隨著調查證據慢慢浮出檯面,可能將導致他的形象毀於一旦。