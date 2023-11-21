英國防疫「讓人們死掉就好」　首相蘇納克爆冷血發言！拒絕2次封城

▲英國首相蘇納克被指出，曾經在疫情期間脫口寧願讓人民病死也不願二度封城。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）20日被爆曾在新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行期間，說出政府應該「讓人們死去就好」，而不是實施第二次全國範圍的封城。報導稱，時任財政大臣的蘇納克還被政府顧問譏諷為「死亡博士」。對於爭議發言，蘇納克發言人表示，首相不會針對零碎的證據一一回應。

據路透社報導，新冠疫情導致英國22多萬人死亡與大規模經濟活動停擺，獨立調查委員會正透過一系列聽證會審查英國政府的防疫作為，目標在2026年夏季前完成證據收集。然而，最新的調查證據顯示，蘇納克疑似「罔顧人命」。

時任首席科學顧問、英國醫師瓦蘭斯（Patrick Vallance）於2020年10月25日的筆記中寫到，當時仍是財政大臣的蘇納克與時任首相強生（Boris Johnson）開了一場會議，而強生昔日首席顧問康明茲（Dominic Cummings）告訴瓦蘭斯說，「蘇納克認為，只要讓人們死掉（just let people die）就沒事了。這一切讓人感覺像完全缺乏領導能力。」

對此，蘇納克一名發言人說，首相將向調查小組提出證據並表明他的立場，而不會針對每項證據一一回應。先前還有證據顯示，蘇納克在2020年夏季推動「吃外食救經濟」（Eat Out to Help Out）的政策，目的是補貼民眾前往酒吧和餐館的餐費，卻被衛生專家批評是在散播病毒，他還被一名政府科學顧問譏諷是「死亡博士」（Dr. Death）。

報導補充，蘇納克作為當年強生內閣的最高層級部長之一，曾將自己塑造成終結「強生混亂領導」的變革性人物，隨著調查證據慢慢浮出檯面，可能將導致他的形象毀於一旦。