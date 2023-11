▲ P-8海神式海上巡邏機,圖非當事軍機。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國軍方當地20日表示,一架海軍軍機衝出跑道,掉落夏威夷一座海灣。美國海軍陸戰隊發言人佩雷茲(Orlando Perez) 說明,這架P8-A「海神式」巡邏機在卡內奧河灣(Kaneohe Bay)一座海軍基地衝出跑道,但未透露是否有人員傷亡等細節。該基地距離檀香山約16公里。

BREAKING: Large military plane splashes into bay off Hawaii, all 9 crew members survive - HHN pic.twitter.com/uXKrqZs2P9