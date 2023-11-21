傳阿特曼仍想回鍋OpenAI！3家創投公司出手了　願砸2.6兆收購股份

▲聊天機器人ChatGPT的開發商OpenAI面臨96%員工威脅離職的瓦解危機，風險投資公司據傳有意收購股份。（圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）被OpenAI董事會解雇不久後，微軟宣布將邀請阿特曼帶領新的AI研究團隊，與此同時OpenAI正面臨9成員工離職風險。然而，熟知談判的匿名人士稱，阿特曼仍然渴望回歸，以Thrive Capital為首的創投公司則計畫以約2.6兆新台幣收購OpenAI員工股份，試圖以穩健資金挽回阿特曼。

根據彭博報導，據知情人士透露，Thrive Capital、Khosla Ventures與老虎全球管理（Tiger Global Management）等3家風險投資公司正在尋求保護自己的投資，希望挽救OpenAI迫使前執行長阿特曼離開後的巨大內部震盪，且阿特曼本人也渴望回歸。微軟已經表態願意讓阿特曼回到OpenAI，據傳條件是OpenAI董事會必須下台且改變公司治理方式。

美媒曾於10月引述消息稱，由Thrive Capital主導的投資者正在計畫以要約收購方式，從OpenAI的員工手中購買股份，收購交易將使OpenAI公司估值增至860億美元（約新台幣2兆6873億元）。一名知情人士表示，牽頭收購的Thrive Capital至今仍有意願推動相關計畫，並且認為這可以吸引阿特曼回到OpenAI。

彭博指出，這筆資金尚未匯出，但如果阿特曼沒有重返OpenAI，可能將危及這些收購計畫，而截至目前，Thrive Capital、老虎全球、微軟與OpenAI均拒絕對此作出回應。

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