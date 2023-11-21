變態韓男姦殺女教師　兇嫌母出庭「拒繳賠償金」：我們也要過生活

▲崔男8月在首爾市冠岳區新林洞某生態公園暴力性侵女教師，導致對方身亡。（圖／翻攝自Newsis）

記者羅翊宬／編譯

南韓首爾市冠岳區新林洞今年8月17日才發生駭人聽聞的性侵致死案，現年30歲的變態男子崔允鍾在生態公園步道，戴上金屬材質手指虎隨機痛毆30多歲的國小女教師，最後甚至爬到女教師身上試圖性侵，再將之勒斃。如今，崔允鍾第5次出庭接受審判，然而崔的母親卻對賠償金額面有難色，「我們也要生活！」

根據韓媒《News1》，南韓首爾中央地方法院刑事合議第26部昨日（20）針對上述案件進行第4次的開庭審理，崔允鍾被依涉嫌違反性暴力犯罪特例法（性侵殺人）等罪起訴，在此次開庭審理中，崔允鍾的母親以證人身分出庭。

豈料，當辯護律師問道，「是否有心改過向善？就算籌措和解金有困難，是否願意向受害者家屬寫悔過書？」；崔允鍾的母親竟然一口回絕，「我們也要過生活！老實說，在金錢的問題上我們相當困難。」

▲南韓警方公開首爾新林洞生態公園性侵致死案兇嫌崔允鍾的相片。（圖／首爾警察廳）

接著，崔允鍾的母親竟然為自己兒子性侵、殺害國小女教師的變態罪刑辯解，「（我兒子）自從就讀高中後，就再也不曾出手毆打過朋友。然而，我的兒子在學校卻因此慘遭同學暴力霸凌，導致性格產生一百八十度大轉變。」

崔允鍾的母親持續為兒子辯解，聲稱兒子曾因憂鬱症、恐慌症發作而前往醫院治療2至3次，「當我親眼見到兒子腰部的瘀傷後，就直覺他在學校一定是被霸凌了。因為我兒子孤獨、封閉太久，才會變成這樣。我們應該要讓他接受完善的精神科治療才對，但卻後繼無力。」

緊接著，崔允鍾的母親甚至表示，「兒子和他爸爸兩人的關係並不太好......我們本來應該是要用愛的教育撫育他長大，但因為我和我老公從小就在缺乏關愛的環境下成長......我知道我們對（死者家屬）犯下死罪，就算我們有十張嘴巴也無法辯解。」

報導指出，崔允鍾將於12月11日在法庭上接受第5次審問。

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