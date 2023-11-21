澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

▲英國男歌手Robbie Williams在雪梨開唱，結果有粉絲摔下座位死亡。（圖／翻攝自X）

記者張寧倢／綜合外電報導

有「壞小子」之稱的英國90年代當紅偶像男歌手Robbie Williams上周在澳洲雪梨開唱，不料一名70多歲婦女在演唱會上意外摔倒，向下跌落約6排座位距離，頭部嚴重受傷，因藥物治療昏迷數日後仍於21日死亡。

根據天空新聞、衛報報導，英國巨星Robbie Williams於16日在雪梨莫耳公園（Moore Park）的雪梨足球場（又稱安聯體育場，Allianz Stadium）舉辦演唱會，這是他自2018年以來首次巡迴至澳洲開唱。然而，當天演出結束後一名70多歲婦女離場時並沒有走樓梯，而是試圖跨越觀眾席座椅，結果不慎滑倒並跌落6排座椅距離。

報導稱，在急救人員抵達前，現場工作人員與一名路人一直在照顧這名婦女。救護服務部門表示，當晚10時剛過就接獲通報，急救人員趕到現場先處理了臉部和頭部的傷勢，患者在「狀態危急」的情況下被送往雪梨聖文森特醫院（St Vincent’s Hospital）。院方表示，這名婦女被以藥物誘發昏迷進行治療，但仍於21日過世。

體育場發言人表示，這名婦女失去重心後摔倒，「這是一起極度悲傷的事件，我們在此時期將與顧客和其家屬同在。」Robbie Williams演唱會結束後隔天曾在社群上發文，感謝到場的近4萬名澳洲粉絲帶給他一個難忘的夜晚。然而，這名7旬婦女過世的消息曝光之後，Robbie Williams尚未發表回應。

Sydney: that was an unforgettable evening, thank you - I love you, Australia.



Congratulations to Daniel and Lauren - I wish you a lifetime of happiness together. Rob x pic.twitter.com/uqoKW8OPju — Robbie Williams (@robbiewilliams) November 17, 2023

美國樂壇天后Taylor Swift在17日舉辦巴西里約熱內盧的演唱會，由於當地熱浪來襲，極端高溫之下一名23歲女粉絲心臟驟停，送醫後仍被宣告不治。對此，Taylor Swift在發文中悲痛哀悼粉絲，事發隔天的演出也宣布延期。