澳女粉絲看演唱會摔死！腳一滑「向下墜落6排座椅」　頭部重傷亡

有「壞小子」之稱的英國90年代當紅偶像男歌手Robbie Williams上周在澳洲雪梨開唱,不料一名70多歲婦女在演唱會上意外摔倒,向下跌落約6排座位距離,頭部嚴重受傷,因藥物治療昏迷數日後仍於21日死亡。

根據天空新聞、衛報報導,英國巨星Robbie Williams於16日在雪梨莫耳公園(Moore Park)的雪梨足球場(又稱安聯體育場,Allianz Stadium)舉辦演唱會,這是他自2018年以來首次巡迴至澳洲開唱。然而,當天演出結束後一名70多歲婦女離場時並沒有走樓梯,而是試圖跨越觀眾席座椅,結果不慎滑倒並跌落6排座椅距離。

報導稱,在急救人員抵達前,現場工作人員與一名路人一直在照顧這名婦女。救護服務部門表示,當晚10時剛過就接獲通報,急救人員趕到現場先處理了臉部和頭部的傷勢,患者在「狀態危急」的情況下被送往雪梨聖文森特醫院(St Vincent’s Hospital)。院方表示,這名婦女被以藥物誘發昏迷進行治療,但仍於21日過世。

體育場發言人表示,這名婦女失去重心後摔倒,「這是一起極度悲傷的事件,我們在此時期將與顧客和其家屬同在。」Robbie Williams演唱會結束後隔天曾在社群上發文,感謝到場的近4萬名澳洲粉絲帶給他一個難忘的夜晚。然而,這名7旬婦女過世的消息曝光之後,Robbie Williams尚未發表回應。

