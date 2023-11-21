無頭男屍沖上岸！疑為「艾美獎電影製片」　失蹤2周竟淪殘屍

▲麥克唐納失蹤近2周，疑似已經身亡。（左圖／翻攝NYPD；右圖／翻攝自Facebook／Ross McDonnell ）



記者吳美依／綜合外電報導

美國警方消息人士透露，17日在紐約市海灘發現的無頭男屍，可能屬於失蹤近2周的艾美獎得主電影製片麥克唐納（Ross McDonnell）。當局正與愛爾蘭領事館合作調查，紐約市法醫辦公室也在釐清死因，並且等待DNA檢驗結果。

NBC、天空新聞引述消息人士說法報導，警方17日中午12時30分左右接獲民眾通報，趕抵皇后區微風角海灘（Breezy Point Beach）後，發現一具連接著雙腿的人類軀幹，儘管身分尚未正式確認，但此人似乎是44歲電影製片麥克唐納。

麥克唐納最後一次被目擊是在11月4日，他騎單車離開位於布魯克林的公寓，當日稍晚卻未現身赴約，隔天也沒有上班，部分衣物被友人發現散落沙灘上，推測可能去游泳了。根據友人說法，儘管那天氣溫很低，但麥克唐納是一名優秀的運動員，因此這對他來說並不是件怪事。

消息人士指出，此案沒有謀殺嫌疑，也沒有自殺跡象，麥克唐納可能是去游泳，但不知道怎麼地，被捲入水流並且溺斃。另一名警方內部人士向《紐約每日新聞》透露，他們認為，遺體過去2周受到尖銳岩石、海浪與海洋生物的破壞，之後才被沖上岸，「有了洶湧海流與岩石，發生這種情況並不罕見。」

麥克唐納是一名來自愛爾蘭都柏林的電影製片及攝影師，2018年憑藉《Elián》首次獲得艾美獎最佳調查紀錄片提名，2021年以電視劇《交易》（The Trade）奪下艾美獎最佳攝影獎，其內容講述美國鴉片類藥物流行及中美洲移民問題，他也在2022年推出電影《當疫情來襲》（The First Wave），拍攝新冠疫情初期紐約市醫護及患者的故事。