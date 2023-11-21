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北韓預告發射軍事衛星！美軍航母「緊急停靠」釜山　應對導彈威脅

▲▼美國海軍尼米茲級核動力航空母艦卡爾•文森號21日停靠南韓釜山。（圖／路透）

▲美國海軍尼米茲級核動力航空母艦卡爾•文森號21日停靠南韓釜山。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

先前北韓（朝鮮）連續2次發射軍事偵察衛星，因火箭引擎等問題而面臨失敗，如今預告將在月底前進行第3次發射。日本海上保安廳則表示，已收到來自平壤當局的電郵訊息，預告發射期間介於本月22日至12月1日。對此，美國派出戰略資產之一的核動力航空母艦卡爾•文森號前往南韓釜山。

根據《韓聯社》，為了應對來自北韓的核武與彈道飛彈威脅，以及因應之後北韓可能第3度發射軍事偵察衛星，隸屬於美國海軍第1號航空母艦打擊群（CSG-1）的尼米茲級核動力航空母艦卡爾•文森號（USS Carl Vinson CVN-70），已經於今日（21）停靠南韓釜山作戰基地。

卡爾•文森號正逐漸靠近釜山，21日上午8時30分被發現在釜山海域現蹤，然而上午9時10分便能用肉眼發現航母正在逐漸靠近釜山港。是繼10月12日隆納•雷根號航空母艦（CVN-76）停靠釜山後，時隔一個多月再度有美國航母停靠釜山。

▲▼美國海軍尼米茲級核動力航空母艦卡爾•文森號21日停靠南韓釜山。（圖／路透）

卡爾•文森號長333公尺、寬76.4公尺，航母上搭載F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機、E-2C空中預警機、S-3A維京式反潛機。

美國海軍第1號航空母艦打擊群停靠釜山期間，美韓兩國海軍將相互造訪船艦、參謁釜山聯合國紀念公園，進行各種交流活動，預計明日（22）將對媒體開放卡爾•文森號，展現美國對於南韓堅若磐石的共同協防意志。

南韓海軍作戰司海洋作戰本部長金志勳（音譯）表示，「此次美國海軍第1號航空母艦打擊群訪韓，展現了面對高度發展的北韓核武與導彈威脅，韓美同盟在聯合防衛態勢上的堅定態勢與果敢的應對意志。兩國海軍將透過維繫緊密合作，擁有並展現出戰必勝的能力和態勢。」

▲▼日本研判，北韓發射衛星後的墜海地點將位於北韓西南側的黃海、菲律賓東側的太平洋。（圖／路透）

▲日本研判，北韓發射衛星後的墜海地點將位於北韓西南側的黃海、菲律賓東側的太平洋。（圖／路透）

根據日媒《日本放送協會》報導，日本海上保安廳海洋情報部21日從北韓掌管船舶安全的水路當局收到一封電郵，內容告知北韓即將於22日0時至12月1日0時之間發射人工衛星（軍事偵察衛星）。

日本預估，北韓所發射衛星的最終墜海地點有3處，將位於日本專屬經濟海域（EEZ）之外，包括北韓西南側海域的黃海（2處地點）、菲律賓東側海域的太平洋（1處地點）。

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