阿根廷新任總統超狂事蹟曝！極愛「3P」　自認密宗性愛大師

▲有「阿根廷川普」川普之稱的極右翼候選人米雷伊（Javier Milei）。（圖／路透）

文／CTWANT

阿根廷近日完成總統大選第二輪投票，最終結果是由極右派候選人米萊（Javier Milei）拿下總統寶座。而這名經濟學家出身的前國會議員，過去就因為自身言論與美國前總統川普相近，被譽為是「阿根廷川普」。而如今，其更多誇張的背景也跟著曝光，像是米萊宣稱自己「密宗性愛大師」，以及過去也曾有與小狗通靈的紀錄。

根據《每日郵報》報導指出，被粉絲戲稱為「瘋子」、「獅子」、「假髮」的米萊，財經專家出身的他，在過去幾年曾是電視脫口秀節目主持人，而他也曾在節目中大談他對「3P」的喜好，也由於其犀利的言論及反對執政黨政府的角度，讓他的節目獲得極高的收視率。

▲極右翼米雷伊當選阿根廷總統 。（圖／路透）

報導中也提到，米萊自稱是密宗的性愛大師，他也解釋，這是一種基於東方哲學的緩慢、冥想式的性愛方式，最終目的並不是享受性高潮，而是體驗整個過程，而且這也讓他可以整整三個月沒有射精。

後來米萊於2021年21月以阿根廷政黨自由進步黨（La Libertad Avanza）的身分，取得了國會議員的席次。報導中也提到，米萊曾推出許多政策與觀點，與美國前總統川普不謀而合，再加上其犀利誇張的言論，這也讓他被譽為是「阿根廷川普」。

米萊過往曾推出一個「電鋸計畫」的想法，目標就是要削減阿根廷政府龐大臃腫的體制，其中包含廢除阿根廷公共衛生與教育系統，同時也要將原有18個部門的阿根廷政府，關閉其中10部門。米萊希望能夠盡可能的廢除政府對於人民的干預，讓經濟完全交付給自由市場。

▲阿根廷總統大選結果出爐 。（圖／路透）

報導中也提到，米萊飼養著四隻200磅重的英國獒犬。所有這些都以著名的右翼經濟學家命名，而其最深愛的寵物是一隻名為柯南的小狗，但這是小狗於2017年過世。而在這之後，米萊曾在自傳中透露，他花費長時間來學習寵物通靈術，目前已經能夠成功地與柯南進行交流，他甚至會像柯南請教政治相關的問題。

A Touching Moment Between the New Argentinian President and a Young Boy???? ❤️❤️❤️❤️❤️



The People of Argentina are so Happy #JavierMilei was elected!



I Hope President Trump Will Have the Same Moment. pic.twitter.com/AOap1GoiGV — ᗩℓιѕѕα♡ (@Alissa4TheUSA) November 20, 2023

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