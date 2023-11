印度機場「出現UFO」目擊畫面曝！　飆風戰機緊急升空

▲印度因帕爾國際機場 (Imphal Airport)上空19日下午出現不明飛行物(UFO)。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

印度因帕爾國際機場 (Imphal Airport)上空19日下午出現不明飛行物(UFO),除了導致機場暫停起降3小時外,印度軍方更出動2架飆風戰鬥機(Rafale)升空尋找UFO。

UFO sighting yesterday at the Imphal airport in India after which airport was shutdown. Investigations underway. Some say it could be a commercially brought drone being operated by an individual near the airport. pic.twitter.com/dBVfj1pB43