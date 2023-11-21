印度機場「出現UFO」目擊畫面曝！　飆風戰機緊急升空

▲印度因帕爾國際機場 （Imphal Airport）上空19日下午出現不明飛行物（UFO）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度因帕爾國際機場 （Imphal Airport）上空19日下午出現不明飛行物（UFO），除了導致機場暫停起降3小時外，印度軍方更出動2架飆風戰鬥機（Rafale）升空尋找UFO。

UFO sighting yesterday at the Imphal airport in India after which airport was shutdown. Investigations underway. Some say it could be a commercially brought drone being operated by an individual near the airport. pic.twitter.com/dBVfj1pB43 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) November 20, 2023

根據《印度時報》報導，印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）因帕爾國際機場上空19日下午2時30分左右出現不明飛行物，光點約在1小時30分鐘後消失，導致機場起降被迫中斷3小時，有超過500名乘客受到影響。

從目擊民眾拍攝到的畫面可以看到，看起來像一顆白點的不明物體，一邊發光一邊在天空中飄動。印度國防部指出，軍方收到出現不明飛行物消息後不久，附近空軍基地就立刻下令一架飆風戰鬥機升空尋找不明飛行物。

▲印度飆風戰鬥機（Rafale）。（圖／達志影像／美聯社）



印度國防部表示，戰鬥機先在可疑區域低空飛行，但未有任何發現，「第一架戰鬥機返回後，又接著派出另一架飆風戰鬥機，但也沒有任何發現，目前有關機構正透過拍攝到的畫面找出相關細節。」

印度空軍東部司令表示，在不明飛行物出現後不久，軍方就隨即啟動防空反應機制，但同樣未有任何發現。