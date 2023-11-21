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法國最大報：中國戰略失敗　拜習會反映美國再次掌握主導權

▲拜習會結束，美國總統拜登與中國國家主席習近平散步。（圖／路透）

▲拜習會結束，外界關注兩國政策動向。（圖／路透）

文／中央社

法國費加洛報昨天分析APEC拜習會，指兩國氛圍已變。習近平因肆無忌憚的攻擊性和權力貪婪等戰略錯誤付出高昂代價，讓美國和亞洲有所警覺，「權力關係天秤已向美國傾斜」，而中國絕非無敵。

在亞太經濟合作會議（APEC）峰會登場前，美國總統拜登15日於舊金山以南約48公里的費羅麗莊園（Filoli）接見中國國家主席習近平。全球強權元首面對面，兩方互動與對話內容受國際矚目。

費加洛報（Le Figaro）專欄作家巴維黑（Nicolas Baverez）19日針對美、中在這場會議後的權力關係演變進行分析，認為「面對中國，美國再次掌握主導權」。

近年美中關係緊張，今年初中國間諜氣球飛越美國上空更使雙方互信降至冰點，而雙方這次謹慎重啟對話，帶來了「綏靖的訊號」。

專欄指出，儘管拜習兩人在會後沒有舉行聯合記者會，但這次會面也讓美、中恢復自2022年8月時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後便切斷的軍事聯繫管道。此外還討論共同打擊鴉片止痛劑芬太尼（fentanyl），以及防止AI人工智慧風險等議題。

「進展有限。中國警告沒有任何事能阻撓台灣『統一』，美國則重申不支持獨立，卻也反對中國以武力控制台灣的立場，這意味著將繼續向台運送武器以面對北京入侵和封鎖的風險。」

專欄指出，中方對美國要求其介入俄羅斯和伊朗以避免俄烏戰爭與加薩情勢升溫沒有回覆；美方對於鎖定北京的經濟制裁武器和半導體禁運也沒任何退讓。「兩國對全面對話架構和對抗全球挑戰途徑並無共識。」

中國沒有放棄數位極權主義和帝國主義；美國也將持續經濟、科技和軍事圍堵政策。「就實質來說，什麼也沒變。」

然而分析指出，「舊金山的氣氛已出現改變」。拜登強勢推動美國理性競爭管理途徑和議程；「而習近平面對其正面對抗戰略的失敗，則採取策略性後退，努力說服美國大企業家老闆再次投資中國。這演變反映了宰制21世紀歷史兩大巨頭的權力關係天秤，已向美國傾斜。」

高級文官兼資深記者巴維黑說，「習近平為太早對美國發動攻擊的錯誤而付出高昂代價」，也就是在美國2008年金融危機、伊拉克和阿富汗挫敗等一連串事件後，「便認為美國不可避免的衰落」。

「習近平透過肆無忌憚的攻擊性和對絕對權力的貪婪，讓美國覺醒，並在亞洲製造焦慮和動員好對抗中國強權，並讓中國停擺。」

文章接著指出中國人口與經濟成長下滑、青年失業率飆升，今年1月起中國產品進口至美國也縮水了24%，等於損失3160億美元。

美國雖沒有恢復過去主宰全球的能力，深受用藥問題、公共債務、機構運作失衡、貪污等影響，不過美國國內生產毛額仍比中國高出一半，5年前則是高出3分之1。美國成長和生產力都更高，中國不可避免將成為經濟和科技領袖的推測遭到質疑。美國軟實力則逐漸找回力量和吸引力。

再者，華府在眼下的俄烏戰爭和加薩衝突中都展現了軍事和外交實力，提醒世界其軍事勢力仍以力量、品質、作戰文化和經驗、盟友和基地網絡而更勝一籌。

最後專欄表示，前方變數仍多，尤其美國明年大選，前總統川普（Donald Trump）有回鍋可能，舊金山會面只是龐大文明衝突中謹慎邁出的一小步，卻帶來珍貴資訊。

「21世紀不一定是中國的。以中國為首的極權帝國既非不會犯錯，也非無敵。只要民主國家制定和實施長期策略，並展露一致性和耐心，就擁有優勢」。

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