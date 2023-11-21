哈瑪斯「音樂祭屠殺」最新畫面！以色列女跪地求饒　仍遭爆頭槍決

▲女子跪地求饒仍遭槍決。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

以色列官方20日公布一段10月7日哈瑪斯襲擊的最新影片，從監視器畫面中可以看到，手持長槍的哈瑪斯武裝分子不斷追趕人群，其中一名男子在追逐中先遭到槍殺，而跑在他前面的女性友人則停下來跪地求饒，但哈瑪斯仍一槍將她爆頭槍決。

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A young Israeli woman begs for her life. A moment later she is shot at point blank range.



New footage from October 7th shows Hamas terrorists executing Israelis who tried to escape from the Nova music festival.



This is a war between good and evil. pic.twitter.com/QPoBjTCDuT — Israel ישראל ???????? (@Israel) November 20, 2023

根據《路透社》報導，以色列外交部有關的帳號在社群網站X上公開一段監視器畫面，影片顯示出哈瑪斯10月7日襲擊以色列南部音樂祭時，手拿長槍不斷追趕逃竄人群，「這是一場善良與邪惡之間的戰爭。」

從曝光的畫面可以看到，事件發生在10月7日上午7時10分左右，哈瑪斯武裝分子闖入以色列南部音樂祭現場，許多人驚慌逃跑，而哈瑪斯也拿著長槍追趕。畫面中一名男子被追上後遭擊殺，而與他同行穿著白色衣服的女子就停下腳步，跪在地上向哈瑪斯求饒，但下一秒仍遭步槍近距離爆頭槍決。

官方未公布死亡女子的身分，而《路透社》比對後證實，監視器畫面地點確實就在音樂祭現場。