哈瑪斯「音樂祭屠殺」最新畫面！以色列女跪地求饒　仍遭爆頭槍決

▲女子跪地求饒仍遭槍決。(圖/翻攝自X)



記者張方瑀/綜合報導

以色列官方20日公布一段10月7日哈瑪斯襲擊的最新影片,從監視器畫面中可以看到,手持長槍的哈瑪斯武裝分子不斷追趕人群,其中一名男子在追逐中先遭到槍殺,而跑在他前面的女性友人則停下來跪地求饒,但哈瑪斯仍一槍將她爆頭槍決。

Viewer discretion:



A young Israeli woman begs for her life. A moment later she is shot at point blank range.



New footage from October 7th shows Hamas terrorists executing Israelis who tried to escape from the Nova music festival.



This is a war between good and evil. pic.twitter.com/QPoBjTCDuT