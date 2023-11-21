送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不遠

▲英國一名安寧病房醫師分享患者臨死前的共同幻覺。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

死亡總讓人畏懼，但英國一名從業20年、目睹2000名患者離世的安寧照護醫師，卻在悲傷的循環中看見死亡的另一面。她發現人在臨終前都看見了相似畫面，患者在生命最後一刻吐露的話語，也讓她更珍惜活著的每一天。

目前任職於瑪麗·居里癌症護理中心（Marie Curie Hospice）的威爾斯（Sarah Wells）表示，人類恐懼未知，而那些親睹別人在痛苦中死去的人們，尤其害怕死亡，但不論是懼怕還是接受死亡，所有人在生命進入最後倒數時，都經歷了相同事件。

人們會看見已逝或失散的親人，可能是媽媽、孩子甚至是寵物，而當事人的信仰很大程度影響他們看到的畫面，「病人最常跟我談的不是神明，而是看到已故親人來到他們身邊」。這讓自信無宗教信仰的威爾斯，更相信來世的存在，不過作為一名安寧病房醫師，她還是會以醫學角度安撫臨終患者。

一名目睹父親死於心臟衰竭，自己卻也因為心臟衰竭住進安寧病房的女子，曾向威爾斯傾訴她非常害怕死亡，「我向她保證，這是一個非常平和的過程，人們會因為器官功能下降更加疲倦、陷入昏迷，但還是能聽到、能感受到被觸摸」。

威爾斯透露，這份工作讓她意識到活著的時間有多重要，生活中的小問題有多微不足道，尤其安寧病房裡「不成比例」的年輕患者，更令她珍惜所有活著且寶貴的每一天。

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