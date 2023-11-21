強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

▲F-16V戰機改造計畫被推遲至今已經3年。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

隨著中國在台海周邊軍事行動日益挑釁，美國20多位眾議院議員要求美國軍方售台的F-16戰機交付計畫不再延宕；眾院中國委員會也致函國會領袖，要求國會通過對台灣軍援計畫。

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）與其他23名議員16日致函美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall），敦促美國國防部解決延遲交付台灣的F-16戰機與地面支援設備。

議員們在這封信函中表示，隨著世界各地區域安全擔憂的擴大，議員敦促美國國防部集中精力提供向台灣承諾的軍事援助，以因應中國不斷升級的空中軍力。信函強調，解決台灣升級版F-16多用途戰機與地面支援設備交付延遲問題的重要性。

信函指出，台灣迫切需要這些新的升級戰機，「一個更強大、更具韌性的台灣，將促進台海穩定。我們隨時準備與你合作，確保這2項外國軍事銷售（FMS）不會進一步延遲」，「我們不能對最親密的朋友做出過度承諾和兌現不足的情況」。

由於缺乏關鍵零件，F-16V戰機改造計畫已經被推遲近3年。由於原始設備製造商未預期軟體開發的複雜性，新型F-16 Block 70/72交付也被延遲超過15個月。議員提到，這些都是中短期提升台灣自我防衛能力的關鍵計畫，台灣現有的F-16戰機迫切需要進行現代化改造，以在未來發揮作用。