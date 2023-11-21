　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

▲110年國慶大會預演,F-16V戰鬥機。（圖／記者李毓康攝）

▲F-16V戰機改造計畫被推遲至今已經3年。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社

隨著中國在台海周邊軍事行動日益挑釁，美國20多位眾議院議員要求美國軍方售台的F-16戰機交付計畫不再延宕；眾院中國委員會也致函國會領袖，要求國會通過對台灣軍援計畫。

美國聯邦眾議院軍事委員會副主席魏特曼（Rob Wittman）與其他23名議員16日致函美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall），敦促美國國防部解決延遲交付台灣的F-16戰機與地面支援設備。

議員們在這封信函中表示，隨著世界各地區域安全擔憂的擴大，議員敦促美國國防部集中精力提供向台灣承諾的軍事援助，以因應中國不斷升級的空中軍力。信函強調，解決台灣升級版F-16多用途戰機與地面支援設備交付延遲問題的重要性。

信函指出，台灣迫切需要這些新的升級戰機，「一個更強大、更具韌性的台灣，將促進台海穩定。我們隨時準備與你合作，確保這2項外國軍事銷售（FMS）不會進一步延遲」，「我們不能對最親密的朋友做出過度承諾和兌現不足的情況」。

由於缺乏關鍵零件，F-16V戰機改造計畫已經被推遲近3年。由於原始設備製造商未預期軟體開發的複雜性，新型F-16 Block 70/72交付也被延遲超過15個月。議員提到，這些都是中短期提升台灣自我防衛能力的關鍵計畫，台灣現有的F-16戰機迫切需要進行現代化改造，以在未來發揮作用。

ET快訊
快訊／酒店極樂一夜！中山區9人散場互看不順眼　當街爆發全武行
送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不
陸女考研究所連3年落榜　月討1.8萬生活費在家啃老
5億高中生翻版？竹科黃金單身漢癌逝　驚見「同性伴侶」須分產
土堆露出「發黑小手」一摸牠秒翻身　表情反應笑翻眾人：歸剛欸！
新北最扯違建！　前立委張慶忠頂樓竟可打高爾夫
快訊／上班注意！　國1「5車追撞」紫爆大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不遠

義大利「黑手黨」世紀大審！600律師塞爆審判室　207人關2200年

強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

王毅會晤中東代表團　美國務院：歡迎中國發揮建設性作用

路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

台裔女大生贏得美國亞洲小姐！　她高喊：台灣是國家

夏奇拉3年逃稅4.5億！　與西班牙檢方達成協議付2.6億罰金

20年美債激勵道瓊收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

美財長：拜習會在台灣地位議題分歧仍大

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

聖圭為粉絲獻唱祝歌！緊張深蹲XD　新娘嚇到當機⋯新郎急遞應援棒

工人通水管驚見「鱷魚」　同事爬到櫃子上不敢下來

林采緹52秒運動片

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不遠

義大利「黑手黨」世紀大審！600律師塞爆審判室　207人關2200年

強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

王毅會晤中東代表團　美國務院：歡迎中國發揮建設性作用

路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

台裔女大生贏得美國亞洲小姐！　她高喊：台灣是國家

夏奇拉3年逃稅4.5億！　與西班牙檢方達成協議付2.6億罰金

20年美債激勵道瓊收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

美財長：拜習會在台灣地位議題分歧仍大

南投4.6地震接近921震央！氣象署推估：後續不會有餘震

腥夫結婚2年就出軌！約小三夜宿溫泉飯店泡湯　海軍士官妻怒告

快訊／酒店極樂一夜！中山區9人散場互看不順眼　當街爆發全武行

「豪門婚基本要求」被揭！她一認識板橋林家二公子秒出國：要帶得出門

放棄日本回台…艾璐認「不可能不後悔」！　親吐真心話：時機到了

爆「大小S涉毒」判賠60萬！　狗仔葛斯齊53字發聲：大家先別急

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

四期教育成佛有你／串起佛法生命的金項鍊　生活中修行

LIVE／賴蕭配0900登記參選總統　將繳保證金1500萬

許瑋甯爆對戲「邱澤前緋聞女友」張鈞甯！　被邀合體拍台版韓劇

主人練習瑜伽一直來打擾！　柯基化身搶鏡王狂擋鏡頭

國際熱門新聞

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

美股收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

253中國人近半年入籍柬埔寨　引中國警方關注

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

金磚五國峰會談以哈戰爭　普丁21日將參加

以巴衝突　兩國方案是根本出路

中日談水產禁令？北京僅重申：盼妥善處理

5歲童與雙胞胎兄弟爭執　拿廚刀捅死他

更多熱門

相關新聞

美國務院：歡迎中國在中東發揮建設性作用

美國務院：歡迎中國在中東發揮建設性作用

中國外交部長王毅在北京，與阿拉伯及伊斯蘭國家外長聯合代表團會晤後，美國國務院發言人米勒（Matt Miller）20日表示，美國「歡迎中國在中東地區扮演有建設性的角色」。

OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

關鍵字：

北美要聞美國台灣軍售

讀者迴響

熱門新聞

「板橋林家最後單身漢」結婚了

《大學生》唐葳宣布離婚！

即／地牛翻身！中部01:16發生有感地震

O型夫妻生下A型女兒！男氣炸離婚…結局糗大了

哈士奇塞進寵物背包好委屈！飼主最高罰7萬5

即／威力彩9.49億一注獨得　獎落新北市

秘書女友不爽就約泡湯　鳳梨掌鏡PO「入浴照」

陳智菡爆：柯文哲本來要退了！就讓你們選

即／01:16南投水里規模4.6地震　最大震度3級

僅開38天！超派炸雞汐止店宣布無限期歇業

女師性侵男童產子　律師曝2歲兒恐給高中生父養

好市多黑五首日2區最夯！

精液「變2顏色」不正常！他一拖再拖已癌末

土堆露出發黑小手　一摸反應超爆笑

明「一天內掉12度」　2區迎雨

更多

最夯影音

更多
民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強
玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面