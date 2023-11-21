路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

▲OpenAI的投資者擔心，他們對OpenAI數億美元的投資可能遭受災難性損失。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）遭OpenAI董事會解職風暴未歇，知情人士指出，OpenAI的投資者們擔心，他們對OpenAI數億美元的投資可能遭受災難性損失，因此正在與法律顧問合作，考慮起訴公司董事會。

根據《路透社》報導，阿特曼被解雇後導致OpenAI員工大反彈，多達505名員工威脅董事會若「不把阿特曼找回來」就要辭職，追隨阿特曼到微軟AI團隊工作，而這也引發OpenAI投資者的擔憂。知情人士透露，目前OpenAI正在與法律顧問合作，考慮起訴公司董事會。

知情人士稱，投資者擔心阿特曼解職後會引發員工離職潮，讓OpenAI面臨倒閉風險，他們所投資的數億美元可能會遭受災難性的損失，因此正在與法律顧問合作，研究投資者能有哪些選擇，目前還不清楚是否真的會起訴董事會。

不過，這個案例特殊之處在於，OpenAI是由「非營利」的母公司OpenAI Nonprofit所掌握，而該公司成立的目的是「造福人類，而非造福OpenAI投資者」。康乃迪克大學法學院教授邁爾斯（Minor Myers）指出，這代表著公司的員工比那些支付薪水的風險投資者有著更大的影響力。

《路透社》指出，微軟（Microsoft）擁有該公司49%的股份，其他投資者與員工持有49％，OpenAI Nonprofit則佔2％。