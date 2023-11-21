　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

▲▼OpenAI 。（圖／路透）

▲OpenAI的投資者擔心，他們對OpenAI數億美元的投資可能遭受災難性損失。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

ChatGPT之父阿特曼（Sam Altman）遭OpenAI董事會解職風暴未歇，知情人士指出，OpenAI的投資者們擔心，他們對OpenAI數億美元的投資可能遭受災難性損失，因此正在與法律顧問合作，考慮起訴公司董事會。

根據《路透社》報導，阿特曼被解雇後導致OpenAI員工大反彈，多達505名員工威脅董事會若「不把阿特曼找回來」就要辭職，追隨阿特曼到微軟AI團隊工作，而這也引發OpenAI投資者的擔憂。知情人士透露，目前OpenAI正在與法律顧問合作，考慮起訴公司董事會。

知情人士稱，投資者擔心阿特曼解職後會引發員工離職潮，讓OpenAI面臨倒閉風險，他們所投資的數億美元可能會遭受災難性的損失，因此正在與法律顧問合作，研究投資者能有哪些選擇，目前還不清楚是否真的會起訴董事會。

不過，這個案例特殊之處在於，OpenAI是由「非營利」的母公司OpenAI Nonprofit所掌握，而該公司成立的目的是「造福人類，而非造福OpenAI投資者」。康乃迪克大學法學院教授邁爾斯（Minor Myers）指出，這代表著公司的員工比那些支付薪水的風險投資者有著更大的影響力。

《路透社》指出，微軟（Microsoft）擁有該公司49%的股份，其他投資者與員工持有49％，OpenAI Nonprofit則佔2％。

ET快訊
快訊／酒店極樂一夜！中山區9人散場互看不順眼　當街爆發全武行
送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不
陸女考研究所連3年落榜　月討1.8萬生活費在家啃老
5億高中生翻版？竹科黃金單身漢癌逝　驚見「同性伴侶」須分產
土堆露出「發黑小手」一摸牠秒翻身　表情反應笑翻眾人：歸剛欸！
新北最扯違建！　前立委張慶忠頂樓竟可打高爾夫
快訊／上班注意！　國1「5車追撞」紫爆大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不遠

義大利「黑手黨」世紀大審！600律師塞爆審判室　207人關2200年

強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

王毅會晤中東代表團　美國務院：歡迎中國發揮建設性作用

路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

台裔女大生贏得美國亞洲小姐！　她高喊：台灣是國家

夏奇拉3年逃稅4.5億！　與西班牙檢方達成協議付2.6億罰金

20年美債激勵道瓊收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

美財長：拜習會在台灣地位議題分歧仍大

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

妹子誤以為車被偷！急報案　警提醒才驚覺沒事還被開單

聖圭為粉絲獻唱祝歌！緊張深蹲XD　新娘嚇到當機⋯新郎急遞應援棒

工人通水管驚見「鱷魚」　同事爬到櫃子上不敢下來

林采緹52秒運動片

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

送走2000臨終病患　安寧房醫師揭「看見祂出現」代表離死亡不遠

義大利「黑手黨」世紀大審！600律師塞爆審判室　207人關2200年

強化台灣防衛　美20多位眾議員要求軍援與軍售到位

王毅會晤中東代表團　美國務院：歡迎中國發揮建設性作用

路透：OpenAI投資者考慮「起訴公司董事會」

台裔女大生贏得美國亞洲小姐！　她高喊：台灣是國家

夏奇拉3年逃稅4.5億！　與西班牙檢方達成協議付2.6億罰金

20年美債激勵道瓊收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

美財長：拜習會在台灣地位議題分歧仍大

南投4.6地震接近921震央！氣象署推估：後續不會有餘震

腥夫結婚2年就出軌！約小三夜宿溫泉飯店泡湯　海軍士官妻怒告

快訊／酒店極樂一夜！中山區9人散場互看不順眼　當街爆發全武行

「豪門婚基本要求」被揭！她一認識板橋林家二公子秒出國：要帶得出門

放棄日本回台…艾璐認「不可能不後悔」！　親吐真心話：時機到了

爆「大小S涉毒」判賠60萬！　狗仔葛斯齊53字發聲：大家先別急

輝達股價狂飆！黃仁勳身家超車Nike創辦人　全球富豪排第27名

四期教育成佛有你／串起佛法生命的金項鍊　生活中修行

LIVE／賴蕭配0900登記參選總統　將繳保證金1500萬

許瑋甯爆對戲「邱澤前緋聞女友」張鈞甯！　被邀合體拍台版韓劇

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

美股收紅203點　輝達創新高、台積電ADR漲0.38%

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

253中國人近半年入籍柬埔寨　引中國警方關注

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

金磚五國峰會談以哈戰爭　普丁21日將參加

以巴衝突　兩國方案是根本出路

中日談水產禁令？北京僅重申：盼妥善處理

5歲童與雙胞胎兄弟爭執　拿廚刀捅死他

更多熱門

相關新聞

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

台裔女大生贏得亞洲小姐　她喊台灣是國家

就讀美國史丹佛大學的張芳瑜（Tiffany Chang）身上披著台灣彩帶，奪得第35屆美國亞洲小姐后冠。身為理工女投身選美活動，張芳瑜說，想要告訴大家台灣是一個獨立的國家。

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

加薩戰火逾1萬3300死　拜登稱將達成人質獲釋協議

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

ChatGPT之父轉戰微軟　OpenAI逾500員工連署挺

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

美防長奧斯汀訪烏克蘭　強調繼續支援抗俄

美防長奧斯汀訪烏克蘭　強調繼續支援抗俄

關鍵字：

OpenAI微軟阿特曼ChatGPTSam Altman北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「板橋林家最後單身漢」結婚了

《大學生》唐葳宣布離婚！

即／地牛翻身！中部01:16發生有感地震

O型夫妻生下A型女兒！男氣炸離婚…結局糗大了

哈士奇塞進寵物背包好委屈！飼主最高罰7萬5

即／威力彩9.49億一注獨得　獎落新北市

秘書女友不爽就約泡湯　鳳梨掌鏡PO「入浴照」

陳智菡爆：柯文哲本來要退了！就讓你們選

即／01:16南投水里規模4.6地震　最大震度3級

僅開38天！超派炸雞汐止店宣布無限期歇業

女師性侵男童產子　律師曝2歲兒恐給高中生父養

好市多黑五首日2區最夯！

精液「變2顏色」不正常！他一拖再拖已癌末

土堆露出發黑小手　一摸反應超爆笑

明「一天內掉12度」　2區迎雨

更多

最夯影音

更多
民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強
玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面