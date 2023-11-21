義大利「黑手黨」世紀大審！600律師塞爆審判室　207人關2200年

▲律師與政府官員聽取審判結果。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

義大利法院20日針對「338名黑手黨成員」進行審判，為這場歷時近3年、涉及900名證人的的歷史性審判做出結論，最終有207人被判入獄，總刑期高達2200年，這也是義大利30年來最大規模的黑手黨審判。

義大利惡名昭彰的「勇者」（'Ndrangheta）黑手黨，是世界最強大的組織犯罪集團之一。勇者從義大利南部貧窮的卡拉布里亞大區（Calabria）發跡，發展後勢力已超越當地，如今幾乎獨占歐洲的古柯鹼交易，在世界各地40多國都有活動。

▲三名法官宣讀判決。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN報導，這場審判在南部拉梅齊亞泰爾梅市（Lamezia Terme）一間專門建造的法院進行，改建後的審判室戒備森嚴，且足夠容納約600名律師和900名證人，並備有20多台螢幕能透過視訊與羈押中的被告進行連線。

自2021年1月開始審判以來，3名法官聽取了數以千計小時證詞，包括來自50多名曾替「勇者」辦事、後轉為證人者。這些汙點證人和其他人士在證詞中提供數不盡的例子，詳述「勇者」的暴行和對地方老百姓的欺壓，包括暴力伏擊、勒索商家、操縱公共標案、庫藏武器、選舉舞弊及給予當權者回扣。

▲改建後的審判室戒備森嚴，且足夠容納約600名律師和900名證人。（圖／達志影像／美聯社）



最終法官在20日宣判，338名被告中，有207人被判入獄、131人無罪釋放，包含5個無期徒刑、3個30年有期徒刑在內，總刑期高達2200年。

在長達近3年的審判過程中，3名法官一直都在警察全面戒護的情況下生活。據了解，這次的被告中有42名女性，其中39人被判有罪，這也創下義大利黑手黨的審判紀錄，而「勇者」維波瓦倫蒂亞幫老大、現年69歲的曼古索（Luigi Mancuso）去年已被剔除在被告名單之外，由分案獨立審判。