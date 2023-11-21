台裔女大生贏得美國亞洲小姐！　她高喊：台灣是國家

▲就讀美國史丹佛大學的張芳瑜（Tiffany Chang）奪得第35屆美國亞洲小姐后。（圖／翻攝自Facebook／Tiffany Chang）



文／中央社記者林宏翰洛杉磯19日專電

就讀美國史丹佛大學的張芳瑜（Tiffany Chang）身上披著台灣彩帶，奪得第35屆美國亞洲小姐后冠。身為理工女投身選美活動，張芳瑜說，想要告訴大家台灣是一個獨立的國家。

2023年美國亞洲小姐（Miss Asia USA）決賽18日在芮當多海灘表演藝術中心（Redondo Beach Performing Art Center）舉行。上千名觀眾手舉標語、國旗為各國佳麗加油。台灣僑胞上百人到場，揮舞中華民國國旗。

這場選美有35年歷史，除了重頭戲美國亞洲小姐，另有美國亞洲夫人、美國青少年小姐、美國印度夫人、全球拉丁小姐及夫人、全球歐洲小姐及夫人等。

同場上台佳麗近50人，國籍涵蓋歐洲、亞洲、美洲各國，年齡層從10多歲青少女到熟齡組的阿嬤都有。佳麗們依序以民族服裝、泳裝、晚禮服上台走秀，張芳瑜一開場大聲喊出「代表台灣」。

20歲的張芳瑜是台灣移民第二代，就讀史丹佛大學管理科學與工程學系，即將升上大二。她今年剛卸下洛杉磯台灣人社區選出來的「台美小姐」皇后身分，隨即利用課餘時間，報名美國亞洲小姐的選美比賽。

擔任台美小姐期間，張芳瑜代表台裔族群出席活動，參加杭亭頓海灘（Huntington Beach）的美國國慶日遊行。總統蔡英文4月過境美國，在洛杉磯舉行700人僑宴，張芳瑜擔任主持人。

張芳瑜8月卸下台美小姐后冠，接著投身美國亞洲小姐競賽，18日不只奪得全場最重要的頭銜，更一舉拿下最佳人氣獎、觀眾票選獎、最佳泳裝、最佳晚禮服等4項大獎。現場司儀一再喊出台灣，觀眾席的台僑歡呼不斷。

台美小姐總召楊悅英向中央社記者表示，張芳瑜是不折不扣的「理工女」，參加台美小姐競賽的時候，才藝表演是帶著自己研發的機器人走秀，「模特兒不是她的志向，她參加選美是為了宣傳台灣」。

楊悅英說，張芳瑜雖然年紀輕，是在美國長大的女孩，但她擔任台美小姐期間，深刻體會台灣在國際上的處境，她選美不只代表台裔社區、也代表台灣這個國家，讓更多人認識台灣。