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夏奇拉3年逃稅4.5億！　與西班牙檢方達成協議付2.6億罰金

▲夏奇拉因逃漏稅被起訴。（圖／翻攝自Instagram／shakira）

▲夏奇拉因逃漏稅被起訴，與檢方達成和解。（圖／翻攝自Instagram／shakira）

記者張靖榕／綜合外電報導

拉丁天后夏奇拉（Shakira）被認定3年內逃漏稅1450萬歐元（約4.5億台幣），在西班牙被求處8年刑期，但就在審判即將開始前，夏奇拉與西國檢方達成協議，願支付750萬歐元罰款（約新台幣2.58億元）。

BBC報導，哥倫比亞流行音樂天后夏奇拉被控在2012年至2014年間逃漏稅1450萬歐元，近日她與西班牙檢方達成協議，並且已支付750萬歐元罰款。檢方原先計畫，若夏奇拉被判定逃漏稅有罪的話，除求刑8年，還要求另外2380萬歐元（約新台幣8.2億元）的罰款。

夏奇拉本人仍否認犯下逃漏稅或任何罪刑，她說會與檢方達成協議，是因為這麼做對她小孩而言是最好的。原先拒絕與檢方達成任何協議，寧可在法庭上一戰的她在聲明中表示，她的2個孩子們不想看到媽媽在這場官司戰中，犧牲了個人幸福。

「我在我的職業生涯中，我一直努力最對的事，並為他人立下正向的榜樣」，夏奇拉稱很不幸地，即便做了一切努力，西班牙檢方仍像針對許多專業運動員與名人一樣針對她，「一次就要耗費數年榨取這些人的精力、時間和平靜。」

夏奇拉表示，雖然她下定決心要站上法庭捍衛自己的清白，她的律師也有信心能讓法庭作出有利於她的判決，但由衷希望能有對小孩最好結果的她，決定以與檢方和解的方式結束。

現年46歲的夏奇拉與西班牙足球明星皮克（Gerard Pique）交往後，於2011年搬家到西班牙定居，之後同居並育有2子，但在2022年6月因皮克偷吃曝光而宣布分手，之後她就長住在美國佛州邁阿密。

夏奇拉以外，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度、阿根廷球王梅西等人，也都曾被西班牙當局指控逃漏稅，而且全都選擇支付巨額罰款和解。

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