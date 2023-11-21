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ChatGPT之父轉戰微軟！　OpenAI逾500員工力挺嗆跳槽：董事會下台

▲阿特曼被OpenAI董事會解除執行長職務。（圖／路透）

▲阿特曼被OpenAI董事會解除執行長職務。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

「ChatGPT之父」OpenAI前執行長阿特曼（Sam Altman）被解雇後，最新進展是他確定轉戰微軟團隊繼續開發人工智慧，OpenAI則另找Twitch前執行長希爾（Emmett Shear）出任執行長，導致OpenAI員工大反彈，700名員工中近7成發起連署信威脅「不把阿特曼找回來就出走」，並要求解散董事會，而這一場風波劇情轉變劇烈，全都發生在短短4天內。

綜合外電報導，OpenAI有約700名員工，簽署要求復職阿特曼與共同創辦人兼前總裁布羅克曼（Greg Brockman）「否則出走」的人據傳多達505人，他們威脅董事會若不照做就要辭職，追隨阿特曼到微軟AI團隊工作。

▲聯合創辦人蘇茨克維成為眾矢之的。（圖／CFP）

▲聯合創辦人蘇茨克維成為眾矢之的。（圖／CFP）

OpenAI員工在信中強硬要求，解雇阿特曼與布羅克曼的做法已經危及公司上下運作，並損害了AI團隊的使命，顯示現在的董事會毫無能力管理OpenAI。

對於OpenAI解雇阿特曼的決定，不少員工於X上發文聲援，內容一致寫道「OpenAI is nothing without its people」（沒有了員工，OpenAI什麼也不是），阿特曼轉貼這些內容並附上一個愛心表情圖案，似乎是在為這些支持他的人們表達感謝。

▲阿特曼與共同創辦人布羅克曼一同轉戰微軟。（圖／CFP）

▲阿特曼與共同創辦人布羅克曼一同轉戰微軟。（圖／CFP）

OpenAI聯合創始人、首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）是這次事件的風暴中心，他原先站在擔憂AI發展太快已偏離團隊初衷的立場，贊成解雇阿特曼，但隨著17日將阿特曼開除後引發的風暴，又讓他的立場丕變。他20日在X（前身推特）發文稱「很後悔」，「我從沒想過要傷害OpenAI。我愛我們建立起來的一切，我會盡我所能讓公司成員重聚。」

不過蘇茨克維這段話可能無法帶來太多轉變，已投入微軟陣營的阿特曼、布羅克曼也立即轉發這篇貼文，並附上「3個愛心」，嘲諷意味濃厚。

Twitch前執行長希爾決定接任OpenAI臨時執行長，他發文表示這是「一生只有一次的機會」，而他也說董事會開除阿特曼的方式真的處理得很糟糕，嚴重破壞了所有人的信任，接手管理公司後將針對此次風波展開調查，將公司目前一團混亂的局面好好整頓，同時取得董事會支持。

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