ChatGPT之父轉戰微軟！　OpenAI逾500員工力挺嗆跳槽：董事會下台

▲阿特曼被OpenAI董事會解除執行長職務。(圖/路透)

記者張靖榕/綜合外電報導

「ChatGPT之父」OpenAI前執行長阿特曼(Sam Altman)被解雇後,最新進展是他確定轉戰微軟團隊繼續開發人工智慧,OpenAI則另找Twitch前執行長希爾(Emmett Shear)出任執行長,導致OpenAI員工大反彈,700名員工中近7成發起連署信威脅「不把阿特曼找回來就出走」,並要求解散董事會,而這一場風波劇情轉變劇烈,全都發生在短短4天內。

綜合外電報導,OpenAI有約700名員工,簽署要求復職阿特曼與共同創辦人兼前總裁布羅克曼(Greg Brockman)「否則出走」的人據傳多達505人,他們威脅董事會若不照做就要辭職,追隨阿特曼到微軟AI團隊工作。

▲聯合創辦人蘇茨克維成為眾矢之的。(圖/CFP)



OpenAI員工在信中強硬要求,解雇阿特曼與布羅克曼的做法已經危及公司上下運作,並損害了AI團隊的使命,顯示現在的董事會毫無能力管理OpenAI。

對於OpenAI解雇阿特曼的決定,不少員工於X上發文聲援,內容一致寫道「OpenAI is nothing without its people」(沒有了員工,OpenAI什麼也不是),阿特曼轉貼這些內容並附上一個愛心表情圖案,似乎是在為這些支持他的人們表達感謝。

▲阿特曼與共同創辦人布羅克曼一同轉戰微軟。(圖/CFP)



OpenAI聯合創始人、首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever)是這次事件的風暴中心,他原先站在擔憂AI發展太快已偏離團隊初衷的立場,贊成解雇阿特曼,但隨著17日將阿特曼開除後引發的風暴,又讓他的立場丕變。他20日在X(前身推特)發文稱「很後悔」,「我從沒想過要傷害OpenAI。我愛我們建立起來的一切,我會盡我所能讓公司成員重聚。」

不過蘇茨克維這段話可能無法帶來太多轉變,已投入微軟陣營的阿特曼、布羅克曼也立即轉發這篇貼文,並附上「3個愛心」,嘲諷意味濃厚。

Twitch前執行長希爾決定接任OpenAI臨時執行長,他發文表示這是「一生只有一次的機會」,而他也說董事會開除阿特曼的方式真的處理得很糟糕,嚴重破壞了所有人的信任,接手管理公司後將針對此次風波展開調查,將公司目前一團混亂的局面好好整頓,同時取得董事會支持。