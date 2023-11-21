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舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

英國男子慘被泰國脫衣舞孃打趴。（圖／翻攝自推特）

▲英國男子慘被泰國脫衣舞孃打趴。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

真是無妄之災。28歲英國男子費茲莫里斯（Jack Fitzmaurice）日前到泰國芭達雅旅遊，體驗名聞遐邇的紅燈區生活，但他在某間脫衣舞孃俱樂部消費時，卻碰上舞孃間的搶客衝突，最後還公親變事主，慘被20名舞孃打趴在地。

據《每日郵報》報導，費茲莫里斯當晚與其中一個舞孃喝酒聊天，卻引來另名女子忌妒，2個舞孃很快為了搶客發生爭執。目擊者表示，當時衝突來得太快，等意識到時「女孩們就開扁了，扯頭髮、飛踢各種招式樣樣來，接著工作人員也被捲進來了」。

目擊者坦言，全場最衰的就是費茲莫里斯，他起初還想調解衝突，怎知氣氛瞬間變成「西部酒吧模式」，所有人只顧打眼前的人，而夾在人群最中間的費茲莫里斯，自然成為「全場焦點」，過程中他還想逃離酒吧，卻被工作人員抓回來痛打，等員警趕到制止時，人就已經流血躺在地上。

最早涉入衝突的35歲女子告訴警員，因為擔心被報復，不會對任何人提出告訴，並說衝突最激烈時大約有20個女孩在互毆。當地警局副督察則表示，喝醉或搶客都不是理由，警方會調查所有人並逮捕違法人士。此外，費茲莫里斯當時不只拒絕送醫，還說：「我只想回家睡覺。」

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