　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

習近平通話馬克宏　共識「以巴衝突」兩國方案是根本出路

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）訪中,習近平,中法。（圖／路透社）

▲中國國家主席習近平與法國總統馬克宏通話，認為以巴問題「兩國方案」是根本的解決方式。（圖／路透社）

文／中央社

中國國家主席習近平20日與法國總統馬克宏通話談以巴問題。據中方披露，兩國元首都認為當務之急是避免局勢進一步惡化，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

中國外交部官網公布，習近平20日下午與馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國元首就以巴衝突交換了意見。

據指出，兩國元首都認為當務之急是避免以巴局勢進一步惡化，尤其不能出現更嚴重的人道主義危機，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

習近平與馬克宏通話之際，中國外交部長王毅20日在北京會見到訪的阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團，針對推動當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題等議題深入溝通協調。

代表團成員之一的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）指必須對加薩（Gaza）地區立即停火並實施人道救援，並呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。

王毅則說，中國完全支持在日前利雅德（Riyadh）舉行的阿拉伯-伊斯蘭峰會所提出以兩國方案解決以巴問題的呼籲；國際社會必須立即行動，採取有效措施結束加薩地區戰爭造成的人道災難。

ET快訊
即／01:16南投水里規模4.6地震　最大震度3級
四叉貓曝國民黨中常會草案　22日將選出副手！
威力彩9.49億一注獨得！土城投注站2度開出頭獎
最悲慘參選人！賴清德拒合照　還3度喊錯姓名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

習近平通話馬克宏　共識「以巴衝突」兩國方案是根本出路

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

金磚五國峰會談以哈戰爭　克宮證實：普丁21日將參加

中日高層要談水產禁令？　北京僅重申「盼妥善處理」

253名中國人近半年入籍柬埔寨　引起中國警方關注

哈瑪斯強押人質進加薩醫院影片曝光　以軍：19歲女兵在裡面被處決

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事：本意非傷害公司

美國防長奧斯汀訪烏克蘭　強調將繼續支援抗俄

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍　創世界紀錄

20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

梁詠琪驚喜現身信義區　秒開嗓飆3首經典歌曲！

聖圭為粉絲獻唱祝歌！緊張深蹲XD　新娘嚇到當機⋯新郎急遞應援棒

林采緹52秒運動片

曝成「Coldplay開場人」經歷　粉絲流利英語閒聊下秒中選

BamBam合體JYP聊GOT7出走　感謝他：你可以討厭我們，但你沒有

習近平通話馬克宏　共識「以巴衝突」兩國方案是根本出路

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

金磚五國峰會談以哈戰爭　克宮證實：普丁21日將參加

中日高層要談水產禁令？　北京僅重申「盼妥善處理」

253名中國人近半年入籍柬埔寨　引起中國警方關注

哈瑪斯強押人質進加薩醫院影片曝光　以軍：19歲女兵在裡面被處決

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事：本意非傷害公司

美國防長奧斯汀訪烏克蘭　強調將繼續支援抗俄

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍　創世界紀錄

20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

她吃飯糰突然咬斷牙　吐出驚見「大石頭」淚崩：健康的牙齒毀了

天冷泡溫泉　正妹音樂老師秀「連身泳裝照」粉絲嗨翻：暈了

快訊／深夜猛甩一下！01:16南投水里規模4.6地震　最大震度3級

快訊／地牛翻身！中部01:16發生有感地震

女玩飛行傘墜地亡　「花蓮5業者全違法」卻無法開罰！

習近平通話馬克宏　共識「以巴衝突」兩國方案是根本出路

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

OpenAI逾7成員工連署逼宮！要董事會辭職：否則加入微軟

土堆露出「發黑小手」一摸牠秒翻身　表情反應笑翻眾人：歸剛欸！

女兒考研究所「連3年落榜」　每月討1.8萬生活費在家啃老爸媽無奈

女同事帶「情趣按摩棒」　上班爽用！吸破百萬觀看

國際熱門新聞

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事最新發聲

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

以色列：1以士兵遭處決 2外國人質關押西法醫院

253中國人近半年入籍柬埔寨　引中國警方關注

舞孃搶客變20女大亂鬥！男慘被打趴　想逃還被拖回來暴打

金磚五國峰會談以哈戰爭　普丁21日將參加

中日談水產禁令？北京僅重申：盼妥善處理

每天狂灌2公升可樂！　她沒喝到會全身發抖

5歲童與雙胞胎兄弟爭執　拿廚刀捅死他

以巴衝突　兩國方案是根本出路

OpenAI前CEO阿特曼「加入微軟」帶領新AI團隊

美防長奧斯汀訪烏克蘭　強調繼續支援抗俄

日本回收場挖出400萬日幣現金！

更多熱門

相關新聞

王毅見中東代表團　協調以巴戰爭

王毅見中東代表團　協調以巴戰爭

中共中央政治局委員、中國大陸外交部長王毅今（20）日會見阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團，共同就以巴衝突降溫等議題進行溝通。

哈瑪斯襲音樂祭內幕　狂歡者被以軍殺害

哈瑪斯襲音樂祭內幕　狂歡者被以軍殺害

傳加薩達協議將暫停交火　白宮否認

傳加薩達協議將暫停交火　白宮否認

加薩衛生部指控以色列攻擊難民營　釀逾80死

加薩衛生部指控以色列攻擊難民營　釀逾80死

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

寧殺錯沒放過：殺光哈瑪斯可能嗎？

關鍵字：

以巴衝突

讀者迴響

熱門新聞

即／地牛翻身！中部01:16發生有感地震

即／威力彩9.49億一注獨得　獎落新北市

即／01:16南投水里規模4.6地震　最大震度3級

哈士奇塞進寵物背包好委屈！飼主最高罰7萬5

秘書女友不爽就約泡湯　鳳梨掌鏡PO「入浴照」

O型夫妻生下A型女兒！男氣炸離婚…結局糗大了

精液「變2顏色」不正常！他一拖再拖已癌末

女師性侵男童產子　律師曝2歲兒恐給高中生父養

僅開38天！超派炸雞汐止店宣布無限期歇業

即／網傳國民黨中常會草案曝光　22日將選副手

明「一天內掉12度」　2區迎雨

基隆廟口鬥毆　男吃醋把情敵打進醫院

大便完擦到「衛生紙全白」？醫：沒必要　傳授獨門擦屁法

好市多黑五首日2區最夯！

子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍

更多

最夯影音

更多
民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強

民視男星拍「捐心臟給兒」道別！　網哭著看到結尾錯愕：太強
玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

騎士遇廟會交管急趕回家　對警按喇叭催：快點好嗎

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

台南寵物店大火25狗喪命　倖存臘腸犬逃劫見人就討摸

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

NewJeans「跪著」合照T1　惹毛微博粉絲..怒轟：什麼鬼姿勢？

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面