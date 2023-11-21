習近平通話馬克宏　共識「以巴衝突」兩國方案是根本出路

▲中國國家主席習近平與法國總統馬克宏通話，認為以巴問題「兩國方案」是根本的解決方式。（圖／路透社）

文／中央社

中國國家主席習近平20日與法國總統馬克宏通話談以巴問題。據中方披露，兩國元首都認為當務之急是避免局勢進一步惡化，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

中國外交部官網公布，習近平20日下午與馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，兩國元首就以巴衝突交換了意見。

據指出，兩國元首都認為當務之急是避免以巴局勢進一步惡化，尤其不能出現更嚴重的人道主義危機，而「兩國方案」是解決以巴衝突循環往復的根本出路。

雙方同意就共同關心的國際地區問題繼續保持溝通，為維護世界和平穩定作出貢獻。

習近平與馬克宏通話之際，中國外交部長王毅20日在北京會見到訪的阿拉伯和伊斯蘭國家外長聯合代表團，針對推動當前以巴衝突降溫、保護平民、公正解決巴勒斯坦問題等議題深入溝通協調。

代表團成員之一的沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan）指必須對加薩（Gaza）地區立即停火並實施人道救援，並呼籲國際社會聯手阻止以色列的軍事行動。

王毅則說，中國完全支持在日前利雅德（Riyadh）舉行的阿拉伯-伊斯蘭峰會所提出以兩國方案解決以巴問題的呼籲；國際社會必須立即行動，採取有效措施結束加薩地區戰爭造成的人道災難。