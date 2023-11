哈瑪斯強押人質進加薩醫院影片曝光　以軍：19歲女兵在裡面被處決

▲以色列公開哈瑪斯入侵當天的影片,人質遭哈瑪斯強押進加薩醫院。(圖/翻攝自x)

文/中央社

加薩走廊最大醫院西法醫院(Al Shifa Hospital)一直是以色列長達6週毀滅性攻擊的主要目標,以色列進一步指控哈瑪斯在醫院內虐待人質,有1名被俘以色列士兵遭處決,另有2名外國人質遭關押。

路透社報導,西法醫院曾是數萬巴勒斯坦難民的避難所,自以色列軍隊上週進入醫院,宣稱要剷除隱藏其內的哈瑪斯設施以來,該醫院一直在疏散患者和員工。

自哈瑪斯(Hamas)10月7日跨境襲擊引發戰爭後,以色列仍在尋找被綁架到加薩的約240人,其中一位是19歲的以色列新兵馬仙諾(Noa Marciano),她的屍體上週在西法附近被發現。

哈瑪斯表示馬仙諾是在以色列空襲中身亡,並發布了一段影片,內容似乎有馬仙諾屍體,但是除了頭部受傷外,並無任何標記。

以色列軍方表示,法醫驗屍後發現馬仙諾在這次攻擊中是有受傷,但傷勢並無致命危險。

首席發言人哈加里(Daniel Hagari)少將表示,「根據情報資訊—可靠的情報資訊—馬仙諾被哈瑪斯恐怖分子帶進西法醫院院區。在那裡,她被哈瑪斯恐怖分子謀殺。」但哈加里沒有詳細說明細節。

▲其中一名人質遭到槍擊,腹部流血被送到醫院。(圖/翻攝自X)

哈加里在電視播出的簡報中表示,哈瑪斯槍手還將10月7日襲擊中抓獲的外國工人帶到西法,其中有1名尼泊爾人及1名泰國人,他沒有透露2名人質的姓名。

哈加里播出的監視器畫面似乎顯示,1群男子將1名男子反扭雙臂押送進醫院,醫護人員大吃一驚。第2段影片顯示1名受傷男子躺在醫用輪床上,附近有另1名便衣男子手持突擊步槍。

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv