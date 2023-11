解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事：本意非傷害公司

▲OpenAI前CEO阿特曼(Sam Altman)遭到公司解職,傳出董事會在一天後就反悔,想邀他回鍋擔任CEO。(圖/記者李毓康攝)

記者楊庭蒝/綜合報導

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼(Sam Altman)17日被董事會解雇,共同創辦人兼總裁布羅克曼(Greg Brockman)也宣布辭職,短短3天後2人隨即加入微軟,領導一個新的AI研究團隊。不少人對於OpenAI的決定感到震驚,事態越演越烈,OpenAI董事蘇茨克維(Ilya Sutskever)稍早也於社群平台X(原 Twitter)上發聲,表達後悔之意。

對於OpenAI解雇阿特曼的決定,不少員工於X上發文聲援,內容一致寫道「OpenAI is nothing without its people」(沒有了員工,OpenAI什麼也不是),阿特曼轉貼這些內容並附上一個愛心表情圖案,似乎是在為這些支持他的人們表達感謝。

彷彿是意識到了自己做了多麼衝動的決定,OpenAI董事蘇茨克維稍早於X上發文,表達自己對於參與董事會的決定感到後悔,並說明自己的本意並非傷害公司。然而再多的話語都已於事無補,投入微軟陣營的阿特曼、布羅克曼也立即轉發這篇貼文,並附上「3個愛心」,嘲諷意味濃厚。

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.