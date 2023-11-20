解雇ChatGPT之父超後悔！OpenAI董事：本意非傷害公司

▲OpenAI前CEO阿特曼（Sam Altman）遭到公司解職，傳出董事會在一天後就反悔，想邀他回鍋擔任CEO。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼（Sam Altman）17日被董事會解雇，共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman）也宣布辭職，短短3天後2人隨即加入微軟，領導一個新的AI研究團隊。不少人對於OpenAI的決定感到震驚，事態越演越烈，OpenAI董事蘇茨克維（Ilya Sutskever）稍早也於社群平台X（原 Twitter）上發聲，表達後悔之意。

對於OpenAI解雇阿特曼的決定，不少員工於X上發文聲援，內容一致寫道「OpenAI is nothing without its people」（沒有了員工，OpenAI什麼也不是），阿特曼轉貼這些內容並附上一個愛心表情圖案，似乎是在為這些支持他的人們表達感謝。

OpenAI is nothing without its people — Chelsea Sierra Voss (@csvoss) November 20, 2023

彷彿是意識到了自己做了多麼衝動的決定，OpenAI董事蘇茨克維稍早於X上發文，表達自己對於參與董事會的決定感到後悔，並說明自己的本意並非傷害公司。然而再多的話語都已於事無補，投入微軟陣營的阿特曼、布羅克曼也立即轉發這篇貼文，並附上「3個愛心」，嘲諷意味濃厚。

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. — Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023

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