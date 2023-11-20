▲美國防長奧斯汀訪烏克蘭，強調將繼續支援抗俄。（圖／翻攝自推特／美國防長奧斯汀@SecDef，下同）

文／中央社

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）今天突然造訪基輔，並向烏克蘭保證，華盛頓將繼續支持基輔抵抗入侵的俄羅斯軍隊。

法新社報導，美國已向烏國提供數百億美元的安全援助，並多次承諾，「只要有需要」就會繼續支持基輔，但強硬派共和黨議員的反對讓外界對美國未來的援助產生懷疑。

美國國防部在關於此次出訪的聲明中表示，奧斯汀「今天前往烏克蘭，會見該國領導人，並強化美國對烏克蘭自由之戰的堅定支持」。五角大廈基於安全考量，並未事先宣布奧斯汀出訪計畫。

聲明寫道，奧斯汀「也將強調，美國繼續致力向烏克蘭提供抵抗俄羅斯侵略所需的安全援助。」

這是自俄羅斯2022年2月對烏克蘭發動全面入侵以來，美國防長第2度訪問基輔。

截至目前，華府是基輔最大的軍援捐助者。基輔準備應對開戰後的第2個冬季之際，削減美援將對烏國構成重大打擊。

然而，部分共和黨議員反對繼續援助烏國。國會15日為避免美國政府關門而通過的臨時開支法案中，並未包括對烏克蘭和以色列提供的援助經費。

另一方面，路透社報導，日本經濟產業省宣布，由經濟產業省和外務省高階官員率領、包括企業界代表的日本代表團今天將訪問烏克蘭，在日本主辦烏國重建會議之前舉行雙邊會談。

經濟產業省透過聲明宣布，經濟產業副大臣岩田和親與外務副大臣辻清人率日本企業界代表訪烏。

經濟產業省表示，本次訪問旨在了解烏方需求、討論具體計畫以及促進公私部門提供協助。

烏克蘭總統澤倫斯基曾於5月七大工業國集團（G7）峰會期間訪問日本。日本首相岸田文雄本月同意，將於明年2月19日在東京舉行日本-烏克蘭促進經濟重建會議（Japan-Ukraine Conference for promotion of Economic Reconstruction）。