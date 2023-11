子彈飛了10秒鐘！烏國狙擊手狙殺3.8公里外敵軍　創世界紀錄

▲烏俄戰爭已經邁入第二年。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

烏俄戰爭戰火仍持續延燒,有七大工業國組織(G7)成員國官員指出,這場戰稱可能還會持續6至7年之久,恐難以在短時間內結束戰事。日前,外媒報導指出,一名隸屬於烏克蘭國家安全局(SBU)的狙擊手在戰事中創下一項驚人紀錄,使用名為Volodar Obriyu(別名「地平線之王」)的狙擊槍,從2.36 英里外(約3.8公里)擊倒一名俄羅斯士兵,引發熱議。

綜合外媒報導,此前,世界最遠狙殺紀錄是一名加拿大特種作戰狙擊手寫下,在2017年於伊拉克創下的 2.2 英里(約3.5公里)紀錄,若消息屬實,烏克蘭狙擊手將打破此項紀錄,將狙殺紀錄推向新高。

據報導,從流出的畫面可以看見,有三名士兵出現在畫面中,在子彈擊發之後過了約莫10秒鐘之後,畫面最右側的士兵倒地消失在畫面中,而左側兩名士兵則是立刻趴下警戒。

New world record: the SBU sniper destroyed the invader from a distance of 3.8 km.



The SBU sniper set a world record for the most effective shot. He hit an enemy soldier from an incredible distance of 3800 meters. The previous record was 3540 meters.



It is noteworthy that this… pic.twitter.com/0XsXixxfvL