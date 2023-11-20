20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

▲ 娜塔莎2年來每天都會喝掉大約2公升的百事可樂。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有名英國女網友透露自己驚人的飲食習慣，原來她2年來每天都會喝掉約2公升的百事可樂，上學時會帶一整罐2公升的可樂到學校喝，一整天沒喝還會出現發抖、出汗、頭痛的副作用。

據鏡報報導，20歲的娜塔莎（Natasha）說，「我全心全意地愛百事可樂，喜歡它們進入我喉嚨時的感覺。」更透露了自己的飲食習慣，她說自己早上喝的第1杯飲品並不是水，而是可樂。娜塔莎回憶，她讀6年級時已經完全對這種飲料上癮，還會帶1罐2公升的可樂到學校喝，雖然同學都對她投來異樣眼光，也無損她的熱愛。

▲娜塔莎透露自己驚人的飲食習慣。（圖／TikTok Pepsi max girl (necr.oe)）

娜塔莎說，2年來她每天都會喝下約2公升的百事可樂，如今如果一整天沒喝可樂，身體還會出現發抖、出汗、頭痛的副作用。

影片一出引起熱議，網友都紛紛感到震驚，留言表示，「早上第一件事就是喝百事可樂，這也太可怕了。」 然而，也有人能理解她的嗜好，「如果我沒喝百事可樂，我也會頭疼，我甚至還把我的貓命名為百事可樂。」

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