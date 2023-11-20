　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

20歲女每天狂灌2公升可樂！　沒喝到竟會全身發抖、出汗

▲ 娜塔莎2年來每天都會喝掉大約2公升的百事可樂。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

有名英國女網友透露自己驚人的飲食習慣，原來她2年來每天都會喝掉約2公升的百事可樂，上學時會帶一整罐2公升的可樂到學校喝，一整天沒喝還會出現發抖、出汗、頭痛的副作用。

據鏡報報導，20歲的娜塔莎（Natasha）說，「我全心全意地愛百事可樂，喜歡它們進入我喉嚨時的感覺。」更透露了自己的飲食習慣，她說自己早上喝的第1杯飲品並不是水，而是可樂。娜塔莎回憶，她讀6年級時已經完全對這種飲料上癮，還會帶1罐2公升的可樂到學校喝，雖然同學都對她投來異樣眼光，也無損她的熱愛。

20歲女每天狂灌2公升可樂！　沒喝到竟會全身發抖、出汗

▲娜塔莎透露自己驚人的飲食習慣。（圖／TikTok Pepsi max girl (necr.oe)）

娜塔莎說，2年來她每天都會喝下約2公升的百事可樂，如今如果一整天沒喝可樂，身體還會出現發抖、出汗、頭痛的副作用。

影片一出引起熱議，網友都紛紛感到震驚，留言表示，「早上第一件事就是喝百事可樂，這也太可怕了。」 然而，也有人能理解她的嗜好，「如果我沒喝百事可樂，我也會頭疼，我甚至還把我的貓命名為百事可樂。」

延伸閱讀
夢到尪出軌…人妻驚見開房紀錄「提交換條件」　結局大反轉
小姑讀私立大學　婆婆怒斥媳「有上班還不幫付學費」：貸款上學都妳害的
送阿嬤級專業修補！她羽絨衣破洞2公分　拿到手「直接改設計」崩潰了：怎麼敢穿出門

ET快訊
陸女嫁台男爽翻！揭兩岸男性「4大差異」　連公婆也完勝
高雄廟會陷無政府狀態！「紅地毯」狂炸　收24張罰單噴17.7
拍頭羞辱、退20次公文整下屬　北市府爆職場霸凌！
快訊／國道2號「5車連環撞」　回堵5公里
威力彩飆9.5億！3生肖「橫財大爆發」
電梯小姐缺人　全台僅剩2百貨苦撐！業者透露其「存在必要性」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

巴紐火山大規模噴發！　日本氣象廳：正觀測是否引發海嘯

美律師「改當寵物溝通師」更賺！90分鐘收費1.7萬　7600人搶預約

公雞啄傷！澳婦「大出血」當場暈倒死亡　原因竟是靜脈曲張

以色列軍空襲加薩走廊　轟炸哈瑪斯武器庫：已擊斃3名指揮官

20年後重逢高中戀人　女企業家被騙4000萬！婚後才知嫁詐欺犯

拍心電圖「被用毛巾蓋臉」！技師猥褻摸她裸體　還偷拍錄影

女抱9個月女兒踩到電線「衣服瞬間起火」　夫目睹2人觸電燒死

以色列坦克逼近！　加薩衛生部：印尼醫院遭空襲「至少12死」

男保母「性侵16男童」被判坐牢707年　出庭竟稱：自豪帶給孩子笑容

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

捷克導演開直升機撒$100萬　空中下起鈔票雨4000人瘋搶

27歲女玩飛行傘關鍵影片曝！疑未扣環就出發　往下滑墜10m亡

台中惡煞當街操法器毆人 囂張氣焰警察來繼續鬧！

坐墊被霸佔...跟燒聲流氓求情還車　她瞥見踏板「長出大雪球」當場笑翻

高中生大隊接力秀「鬼步舞」　動作絲滑還奪冠！國外爆紅

27歲女玩飛行傘「起飛1分鐘」墜地亡 最後身影曝

泰勒絲開唱驚傳「粉絲暈倒猝逝」　頂38度高溫...她在台上不斷遞水！

「侯柯配」破局！柯文哲宣布　用民眾黨候選人身分戰到底

楊銘威曝方志友「看朱軒洋姨母笑」　他退掉女兒安親班：她變天使寶寶

20歲女「每天灌2公升可樂」！　沒喝到會全身發抖、出汗

巴紐火山大規模噴發！　日本氣象廳：正觀測是否引發海嘯

美律師「改當寵物溝通師」更賺！90分鐘收費1.7萬　7600人搶預約

公雞啄傷！澳婦「大出血」當場暈倒死亡　原因竟是靜脈曲張

以色列軍空襲加薩走廊　轟炸哈瑪斯武器庫：已擊斃3名指揮官

20年後重逢高中戀人　女企業家被騙4000萬！婚後才知嫁詐欺犯

拍心電圖「被用毛巾蓋臉」！技師猥褻摸她裸體　還偷拍錄影

女抱9個月女兒踩到電線「衣服瞬間起火」　夫目睹2人觸電燒死

以色列坦克逼近！　加薩衛生部：印尼醫院遭空襲「至少12死」

男保母「性侵16男童」被判坐牢707年　出庭竟稱：自豪帶給孩子笑容

劉詩詩穿大紅色窄裙也有高級感！搭配白色高領襯衫氣質滿分

王品陳正輝轉讓800張持股　樂恆投資接下

全球科研組織EUREKA啟動台灣研發合作　荷奧芬瑞加5國宣布參與

大觀音亭獲台南第4間宮廟博物館認證　黃偉哲肯定致力廟宇文化推廣

高雄廟會陷無政府狀態！「紅地毯」狂炸　收24張罰單噴17.7萬

陸女嫁台男爽翻！揭兩岸男性「4大差異」　連公婆也完勝：三觀很正

「牛股牛市」詐40萬再騙230萬　警追捕車手...人車摔倒負傷逮人

拍頭羞辱、退20次公文整下屬　北市府爆職場霸凌！公務員靠吃藥撐下去

小宅當道投資術　大咖代銷揭「最具潛力」坪數區間

逮退將為對岸介入2024總統大選　調查局長送大禮慰勞辦案團隊

一坨「方正扁扁貓」黏在路中！　暖女嚇哭以為車禍...近看秒傻眼

國際熱門新聞

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

5歲童與雙胞胎兄弟爭執　拿廚刀捅死他

他中6百萬樂透　女友情勒要4百萬

人妻隱瞞30年　爆女兒身世：哥哥是親生爸

丈夫一注獨得「429億」要保密！　結果妻子說溜嘴慘了

OpenAI前CEO阿特曼「加入微軟」帶領新AI團隊

嬤車站掃QR Code「退休金瞬間蒸發」

破紀錄　拿破崙稱帝雙角帽6700萬拍出

以色列：加薩最大醫院下方發現55公尺長地道

美前第一夫人逝世　享耆壽96歲

國小生從10樓往下丟石頭！7旬翁慘喪命

以軍公開影片　哈瑪斯將人質押進希法醫院

「用腳開特斯拉」　無臂男20年來零車禍

變態媽性侵比特犬後　用狗鍊吊死2兒女

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

女師性侵男童產子　律師曝2歲兒恐給高中生父養

台南寵物店火警！25隻寵物狗慘被活活燒死

韓男星在信義區逛街！　「0偽裝合照聖誕樹」

車子燒毀「保溫杯沒事」　總裁送她新車

快訊／持刀女闖入！圭賢出面阻止受傷了

輸不起？韓媒質疑亞冠台灣主審判決

UNIQLO省錢買法！達人曝2規則：不知道虧大了

下個月結婚！27歲女玩飛行傘重摔亡

花蓮玩飛行傘「連在地人都搖頭」　民宿老闆勸退

TOYOTA「全新休旅」有望導入台灣

好市多黑五隱藏版iPhone 15下殺9折

5歲童與雙胞胎兄弟爭執　拿廚刀捅死他

花蓮飛行傘被爆早就摔過人！OL飛2秒急墜重傷

計畫1年買進300張　達人揭00929最佳進場點

求子6年！芽芽堅持凌晨做人

更多

最夯影音

更多
玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡

玩飛行傘疑未扣環就出發　27歲女往下滑墜10m身亡
捷克導演開直升機撒$100萬　空中下起鈔票雨4000人瘋搶

捷克導演開直升機撒$100萬　空中下起鈔票雨4000人瘋搶

27歲女玩飛行傘關鍵影片曝！疑未扣環就出發　往下滑墜10m亡

27歲女玩飛行傘關鍵影片曝！疑未扣環就出發　往下滑墜10m亡

台中惡煞當街操法器毆人 囂張氣焰警察來繼續鬧！

台中惡煞當街操法器毆人 囂張氣焰警察來繼續鬧！

坐墊被霸佔...跟燒聲流氓求情還車　她瞥見踏板「長出大雪球」當場笑翻

坐墊被霸佔...跟燒聲流氓求情還車　她瞥見踏板「長出大雪球」當場笑翻

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面