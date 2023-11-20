巴紐火山大規模噴發！　日本氣象廳：正觀測是否引發海嘯

▲ 巴布亞紐幾內亞烏拉旺火山。（圖／翻攝自維基百科）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴布亞紐幾內亞的烏拉旺火山（Mount Ulawun）20日下午大規模噴發，一旦引發海嘯，最快會在傍晚抵達日本，日本氣象廳表示，現正調查海嘯可能性及對日本的影響。

綜合NHK及TBS等日媒，日本氣象廳指出，位於巴紐新不列顛島的烏拉旺火山於日本時間20日下午約3點半（台灣時間2點半）發生大規模噴發。

火山大規模噴發可能引發海嘯，若真的發生海嘯，最快會在日本時間傍晚約6點半衝擊伊豆群島及小笠原群島。氣象廳正根據檢潮所觀測結果及氣象衛星圖像進行評估，尚不清楚是否會影響日本。

東加王國海底火山去年1月大規模噴發時，日本各地都觀測到輕微氣壓變化，鹿兒島縣出現最大約1.3公尺的潮位變化，一度掀起波瀾，周邊地區曾發布海嘯警報及注意報。因此氣象廳決定，只要火山噴煙高度到達15公里，即便未出現潮位變化，仍會對外公布相關資訊。