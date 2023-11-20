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20年後重逢高中戀人　女企業家被騙4000萬！婚後才知嫁詐欺犯

企業家傑克遜。（圖／翻攝Shareza Jackson臉書）

▲企業家傑克遜遭騙140萬美元。（圖／翻攝Shareza Jackson臉書）

圖文／CTWANT

在電影或偶像劇中，初戀總是甜蜜的。但一名成功女企業家20年後重新高中的戀人聯絡，以為遇到白馬王子，她被騙了140萬美元（約新台幣4429萬元）。女子也將她的故事寫成書，希望能讓大家警惕。

據《鏡報》報導，44歲的美容企業家傑克遜（Shareza Jackson），高中時認識威爾克森（Dorian Wilkerson），幾十年過去，威爾克森2014年突然在臉書密她，2人也開始有了聯絡。據了解，傑克遜住在佛州，威爾克森住亞特蘭大，所以他們需要跨州才能見面，威爾克森總開賓利去飯店接她，當時他還穿著醫用工作服。

傑克遜是一名單親媽媽，獨自養2個10歲女兒，現在她在一家財星世界500強的醫療保健公司擔任區域總監，她是一名成功企業家，有房子跟豪車還是一名作家。傑克遜回憶，威爾克森帶她回家，他家很豪華，往外可以看到美景，因為2人價值觀相同，所以她很快陷入愛河。傑克遜稱，威爾克森又高又帥，而且還是醫學博士，到各地進行傳染病演講。

2人開始交往，2016年在佛州舉辦了婚禮，當時有200名親友見證他們的愛情。傑克遜的女兒成年後，對威爾克森好感度很高，所以改成新繼父的姓氏。傑克遜說，前夫有幫她開一家美容中心，有很多客人卻還是虧錢，而威爾克森總能給她好建議。某天，威爾克森第一任前妻的友人聯絡傑克遜，稱威爾克森是危險的人。傑克遜才發現，威爾克森根本是騙子，他曾在2002年因詐欺罪遭逮，2007年犯下毆打和襲擊罪，2009年因家暴被捕，目前緩刑中。

威爾克森離婚後說，她從擁有一切到失去一切，還被威爾克森騙，背了140萬美元（約新台幣4429萬元）債務，威爾克森假裝是一位成功人士，他根本不是醫師，逍遙法外近20年。今年10月，威爾克森也將她的故事寫成書，名為《成功女性也被玩弄》，希望大家能警惕，書一出版後，就有多名女性寫信給她，說她們也遇過同樣的事情。

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