公雞啄傷！澳婦「大出血」當場暈倒死亡　原因竟是靜脈曲張

▲婦遭公雞啄傷，當場血流不止倒地身亡。（示意圖／Pexels）

圖、文／CTWANT

有名澳洲南部的婦女在自家花園的雞舍收集雞蛋時，被寵物公雞啄傷，導致她大出血，不幸身亡。對此，阿得雷德(Adelaide Univertsity)的法醫教授比亞德(Roger Byard)研判，老婦人有靜脈曲張的情況，雞正好攻擊到特別脆弱的血管，才會造成這起憾事。

據鏡報報導，婦女來自澳洲南部，當天她如常的前往自家花園裡的雞舍，準備要收集雞蛋帶回家料理，豈料突然被公雞攻擊，被公雞啄了後，她血流不止，當場暈倒，而後被人發現時，已因大出血不幸身亡。

對此警方展開調查，比亞德研判，該名婦女有靜脈曲張，且因為是老年人所以血管又易破裂，當時雞正好攻擊到特別脆弱的血管，才會造成這起憾事。

比亞德還提到，對於老年人來說，貓也是種非常常見的危險因子，因為貓喜歡摩擦腳踝和腿，有名同樣患有靜脈曲張的婦人，就是在遭到貓咪抓傷腿部後不治身亡，他也呼籲靜脈曲張的病患，可別輕忽危險性，應該要隨時注意安全，以免發生無法挽回的意外。

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