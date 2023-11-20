美律師「改當寵物溝通師」更賺！90分鐘收費1.7萬　7600人搶預約

▲美國一名女子原本是律師，後來成為寵物溝通師。（圖／翻攝自Nikki Vasconez臉書）

圖文／CTWANT

轉換跑道不是一件容易的事，結果沒有人能預料。美國一名33歲女子，原本從事律師工作，後來毅然決然放棄，轉行當寵物溝通師，結果相當成功，不僅薪水更優渥，預約更是爆滿，實在是始料未及。

根據《每日郵報》報導，來自費城的妮基（Nikki Vasconez）曾是一名律師，年薪7.5萬美元（約237萬新台幣），但工作時間很長，讓她過得很不開心，又不改貿然辭職，直到2020年9月開始學習如何和動物交談，才決定追隨夢想，成為一名寵物溝通師。1年後開始在各大社群平台宣傳，「我開始免費練習家人和朋友的寵物，以及一些陌生人的動物」，意外的是當她創立了社群媒體，開始獲得穩定的追隨者，而且不斷增加。

妮基發現，幾個月來預約都被訂滿，每次90分鐘的諮詢可以賺到550美元（約1.7萬新台幣），候補名單超過7600人，讓她感到驚訝。至於要如何溝通？她會看著寵物的照片，用心靈感應的方式詢問「牠們」問題，透過接收腦海中的圖像或想法，以及感受和動物進行交流，「這是動物表達想要什麼或需要什麼、喜歡或不喜歡什麼的一種方式，是與活著的動物或精神上的動物的雙向對話」。

▲妮基的預約服務爆滿，候補名單超過4000人。（圖／翻攝自Nikki Vasconez臉書）

妮基坦言，自己能夠和動物交談並非是與生俱來的天賦，「每個人都有能力做到，但直到28歲我才意識到這是可能的」。不過，這項工作也存在一些缺點，她收到大量網路酸民的惡劣評論，稱她是「騙子」或「精神分裂者」，砲轟她利用悲傷的主人來賺錢。

對此，妮基感到十分心痛，「我永遠不想利用別人，我的工作就是幫助他們」，過去她很在意這些言論，但現在學會用正面樂觀的心情看待，「這些評論一開始確實讓人不安，但現在它們不會再讓我失望了」，強調自己只是分享收到的訊息，並幫助那些需要的人，而非讓所有人都相信。

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