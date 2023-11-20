女抱9個月女兒踩到電線「衣服瞬間起火」　夫目睹2人觸電燒死

▲母女一同觸電後被燒死。（圖／翻攝自YouTube）

記者李振慧／綜合報導

印度邦加羅爾(Bengaluru)一名婦女抱著9個月大女兒時，不小心踩到掉落在街上的電線，身上立即冒出火花，在丈夫面前雙雙觸電燒死，丈夫當時距離他們只有幾步而已，卻只能無力目睹2人死亡，悲傷事件引發關注。

事件19日早上6時左右發生在邦加羅爾懷特菲爾德區(Whitefield)，23歲女子桑達雅(Soundarya)當時抱著9個月大女兒，與丈夫正在返回泰米爾納德邦(Tamil Nadu)家途中，由於天色昏暗沒注意到地上有掉落的電線，她踩到後突然觸電、身上衣物立即起火。

警方表示，24歲丈夫庫瑪(Santhosh Kumar)雖然當時就在妻女身邊，但由於一切發生地太快，他試圖救人也慘被電擊，只能無力目睹妻女被電擊燒死的畫面。

事發地點距離電力公司僅100公尺，卡納塔卡邦能源部宣布已將電力公司3名員工停職進行調查，同時也將對死者家屬提供印度盧比50萬元（約台幣19萬元）賠償金。電力公司向警方表示，他們沒有接獲任何有關電線掉落在街上的消息，不過有民眾透露，該電線自事發前凌晨1時30分就一直在路上。

丈夫庫瑪表示，「我沒想到像邦加羅爾這樣的大城市，竟然會發生如此嚴重的疏忽，斷落電線掉在人行道上，當時因為清晨霧太大，我妻子才沒有看到」。事件也引發不滿民眾到能源部長喬治(KJ George)官邸前抗議，喬治對外承諾，一定會對事件負責人採取最嚴厲的行動。