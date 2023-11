拋震撼彈！　ChatGPT之父將加入微軟「帶領新AI研究團隊」

▲OpenAI前執行長阿特曼(Sam Altman)將加入微軟。(圖/達志影像/美聯社)

記者張寧倢/綜合報導

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼(Sam Altman)17日被董事會宣布解雇,共同創辦人兼總裁布羅克曼(Greg Brockman)也隨即宣布辭職。微軟執行長納德拉(Satya Nadella)20日稍早發文證實,阿特曼與布羅克曼將加入微軟,領導一個新的AI研究團隊。

納德拉在X(前身推特)發文表示,「我們非常激動地宣布,阿特曼和布羅克曼將與同事們一起加入微軟,領導一個新的先進人工智慧研究團隊。我們期待能迅速採取行動,為他們提供成功所需的資源。」

▲OpenAI執行長阿特曼(右)與共同創辦人兼總裁布羅克曼(左)今年6月一起前往韓國首爾出席活動。(圖/CFP)

納德拉也提到,微軟仍然致力於與OpenAI的合作,對彼此的產品路線前景充滿信心,對於在微軟Ignite大會上發表的一切持續創新的能力充滿信心,將繼續支援客戶與合作夥伴,期待認識由直播串流網站Twitch的前CEO兼聯合創辦人希爾(Emmett Shear)與OpenAI的嶄新領導團隊,並且與他們合作。

We remain committed to our partnership with OpenAI and have confidence in our product roadmap, our ability to continue to innovate with everything we announced at Microsoft Ignite, and in continuing to support our customers and partners. We look forward to getting to know Emmett…