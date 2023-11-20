以色列坦克逼近！　加薩衛生部：印尼醫院遭空襲「至少12死」

▲ 印尼醫院附近煙硝四起，攝於13日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加薩北部印尼醫院（Indonesian Hospital）20日傳出遭到攻擊，哈瑪斯控制的加薩衛生部聲稱，至少12人因以色列空襲喪生，還有數十人受傷。據稱從院區內就可看見以色列坦克，醫護人員聽見槍響，以軍對此則尚未證實。

《路透》報導，加薩衛生部20日指出，以色列坦克部署於加薩北部印尼醫院附近，且有12名巴勒斯坦人死亡，數十人受傷，現場戰鬥仍在持續。以軍未立即證實相關報導，但巴勒斯坦通訊社WAFA稱該院遭到砲襲。

BBC指出，以軍坦克正向印尼醫院前進，且上午對印尼醫院發動空襲，據報造成約12人死亡。《半島電視台》援引加薩衛生部官員說法，死者包括醫師及患者。醫院院長蘇丹（Marwan Al-Sultan）稍早表示，以軍距離醫院約有20公尺，四處傳來槍響，術後照護部門也被擊中。

根據《美聯社》，印尼醫院周圍發生激烈交火，當地醫護人員阿卜杜拉（Marwan Abdallah）受訪時稱從窗戶就可看見以色列坦克，「你可以看到他們四處走動開火，婦女和兒童都嚇壞了，爆炸聲和槍響不斷」，這家醫院收治夜間空襲下的數十名死傷人員，醫護人員和尋求庇護的平民憂心，以軍可能包圍醫院後強迫人員撤離。

印尼醫院在2016年由印尼組織資助成立，目前和加薩其他許多衛生機構一樣，已經停止運作。但加薩衛生部發言人庫德拉（Ashraf al-Qudra）表示，院內包括醫護人員及患者還有約700人，現場有如一場災難。