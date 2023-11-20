以色列軍空襲加薩走廊　轟炸哈瑪斯武器庫：已擊斃3名指揮官

▲以色列國防軍20日空襲加薩走廊南部，煙霧從殘破的建築物中升起。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列，以色列國防軍便封鎖加薩走廊，實施輪番空襲、並投入地面作戰，然而其轟炸難民營、醫院、學校的舉動卻招致國際社會的批判。最近，以色列國防軍宣稱，以軍在加薩走廊的地面作戰行動仍然持續，同時已經殺死3名哈瑪斯指揮官。

根據《天空新聞》、《以色列時報》，以色列軍方透過聲明指出，以色列國防軍和以色列國家安全局（辛貝特，Shin Bet，ISA）所指揮的戰鬥機，在夜間空襲瞄準加薩走廊武裝分子和恐怖主義基礎設施，戰鬥過程中擊斃3名哈瑪斯指揮官，同時還發現了一座哈瑪斯的武器庫，旋即派出戰機轟炸該座武器庫。

以色列軍方聲稱，這起攻擊是依據辛貝特和軍事情報局提供的情報資訊所進行。

以色列國防軍主力部隊、被稱為「納哈爾旅」（Nahal）的第933步兵旅發現了一群哈瑪斯特工正在進入加薩走廊一棟建築物內，因此呼叫進行空襲、摧毀該棟建築物，該建築物被哈瑪斯用來當作武器庫。

以色列軍方表示，目前在加薩走廊的地面作戰行動仍在持續，軍方指揮戰機打擊哈瑪斯武裝恐怖分子與其相關設施，尋找出哈瑪斯藏匿的武器與軍事裝備。

כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשטח הרצועה לחיסול מחבלים, תוך הכוונת כלי טיס לחיסול מחבלים ותשתיות טרור ולאיתור אמצעי לחימה וציוד צבאי.



צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ, וחיסל שלושה מפקדי פלוגה נוספים של ארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/BUvEMlgf7G — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 20, 2023

不過，以色列軍方並未詳細說明，其在加薩走廊的軍事行動是襲擊哪個部份的目標。

儘管以色列軍方提供照片，試圖證實其消滅3名哈瑪斯指揮官的說法，但《天空新聞》目前尚未核實這些照片。根據《阿拉伯新聞》，哈瑪斯目前尚未對以軍空襲聲明做出相關回應。