以色列軍空襲加薩走廊　轟炸哈瑪斯武器庫：已擊斃3名指揮官

▲以色列國防軍20日空襲加薩走廊南部，煙霧從殘破的建築物中升起。（圖／路透，下同）
記者羅翊宬／綜合報導
自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯10月7日大規模突襲以色列，以色列國防軍便封鎖加薩走廊，實施輪番空襲、並投入地面作戰，然而其轟炸難民營、醫院、學校的舉動卻招致國際社會的批判。最近，以色列國防軍宣稱，以軍在加薩走廊的地面作戰行動仍然持續，同時已經殺死3名哈瑪斯指揮官。
根據《天空新聞》、《以色列時報》，以色列軍方透過聲明指出，以色列國防軍和以色列國家安全局（辛貝特，Shin Bet，ISA）所指揮的戰鬥機，在夜間空襲瞄準加薩走廊武裝分子和恐怖主義基礎設施，戰鬥過程中擊斃3名哈瑪斯指揮官，同時還發現了一座哈瑪斯的武器庫，旋即派出戰機轟炸該座武器庫。
以色列軍方聲稱，這起攻擊是依據辛貝特和軍事情報局提供的情報資訊所進行。
以色列國防軍主力部隊、被稱為「納哈爾旅」（Nahal）的第933步兵旅發現了一群哈瑪斯特工正在進入加薩走廊一棟建築物內，因此呼叫進行空襲、摧毀該棟建築物，該建築物被哈瑪斯用來當作武器庫。
以色列軍方表示，目前在加薩走廊的地面作戰行動仍在持續，軍方指揮戰機打擊哈瑪斯武裝恐怖分子與其相關設施，尋找出哈瑪斯藏匿的武器與軍事裝備。
כוחות צה"ל ממשיכים לפעול בשטח הרצועה לחיסול מחבלים, תוך הכוונת כלי טיס לחיסול מחבלים ותשתיות טרור ולאיתור אמצעי לחימה וציוד צבאי.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 20, 2023
צה"ל תקף באמצעות מטוסי קרב, בהכוונה מודיעינית של אמ"ן ושב"כ, וחיסל שלושה מפקדי פלוגה נוספים של ארגון הטרור חמאס>> pic.twitter.com/BUvEMlgf7G
不過，以色列軍方並未詳細說明，其在加薩走廊的軍事行動是襲擊哪個部份的目標。
儘管以色列軍方提供照片，試圖證實其消滅3名哈瑪斯指揮官的說法，但《天空新聞》目前尚未核實這些照片。根據《阿拉伯新聞》，哈瑪斯目前尚未對以軍空襲聲明做出相關回應。
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