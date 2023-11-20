拍心電圖「被用毛巾蓋臉」！技師猥褻摸她裸體　還偷拍錄影

記者王佩翊／編譯

日本東京都一名女子在醫院接受心電圖檢查時，技師突然用毛巾蓋住她的臉，正當她感到疑惑時，突然感覺有人在摸她的上身，事後更發現技師拿手機拍下她的裸體。涉案技師目前已經被逮，而面對警方調查，他則聲稱，「是自己當時沒有抵擋住自身慾望。」

根據《日本新聞網》報導，受害的20多歲女性患者7月14日在東京都足立區的博慈會紀念綜合醫院接受心電圖檢查，然而當她進入檢查室，並拉起上半身的衣服躺在診療床上後，24歲男性技師丸山輝將卻突然拿出毛巾蓋住她的臉。

正當女性患者驚覺有異時，丸山開始猥褻被害人，觸摸其裸體，還假裝是在調整設備。警方經調查後，依猥褻嫌疑逮捕該名男子，並發現他還用手機拍下女性患者的裸體。

▲嫌犯趁著替病患進行心電圖檢查時，猥褻病患。（示意圖／CFP）



警視廳還在丸山的手機內發現多則同樣是在檢查室拍攝的女性患者裸體影片，認為丸山已非首次犯案，將持續調查，並尋找其他受害者。丸山被逮後隨即坦承犯行，而事發時他才剛取得臨床檢查技師的證照，仍在實習中，沒想到竟大膽犯案。

根據《每日新聞》報導，警視廳搜查一課表示，8月也曾有其他女性患者向院方舉報稱，「好像在檢查過程中被猥褻。」