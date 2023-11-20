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日本回收場挖出400萬日幣！　紙鈔塞滿「垃圾儲存槽口」

▲▼日本回收場挖出400萬日幣！　紙鈔塞滿「垃圾儲存槽口」。（圖／福山市政府）

▲部分紙鈔出現毀損，400張中僅383張鈔票仍完整。（圖／福山市政府）

記者王佩翊／編譯

日本廣島縣一間資源回收廠17日下午在廠內尋獲400張萬元紙鈔，總金額高達400萬日幣（約新台幣84萬元），因此緊急通報市政府，並由市政府代為通報警方。工作人員蒐集現場遺落的鈔票後，發現有383張完整鈔票，另有17張已經毀損。

根據《中國放送》報導，日本廣島縣福山市箕沖町一間資源回收廠的外包清運業者17日下午3時半左右，向福山市政府表示，在回收廠發現大量現金。市政府員工獲報後趕往現場，並在工廠內的不可燃垃圾儲存槽口發現大量散落的1萬元紙鈔。

現場工作人員隨即投入紙鈔回收作業，一共找到383張完整鈔票以及17張毀損的紙鈔，面額皆為1萬日幣。

福山市政府20日上午11時則正式通報福山東警察署，待警方立案後，將會投入失物招領作業。

青森縣一間垃圾處理場4月也曾尋獲1099萬日幣（約新台幣244萬元）的現金，雖然事後現金已經交給警察，但是因為在公告期3個月內都未尋得失主，因此這筆鉅款也依照法律，歸尋獲者垃圾處理場所有。值得注意的是，該垃圾處理場早在4年前就曾經發現459萬日幣（約新台幣101萬元）的現金。

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