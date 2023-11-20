48hrs談判破局！美媒：OpenAI確定分手阿特曼　Twitch前CEO接任

▲OpenAI董事會17日解雇執行長阿特曼（Sam Altman）後一度傳出反悔，短短兩天內情況再度逆轉，找來Twitch的前CEO兼聯合創辦人接替職務。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼（Sam Altman）17日遭董事會解雇，引發一波請辭潮，據傳OpenAI隔天就找上阿特曼討論回鍋。然而美媒最新消息稱，經過48小時談判破裂，OpenAI董事會表示，阿特曼不會重新擔任其職，將由直播串流網站Twitch聯合創辦人希爾（Emmett Shear）接任臨時執行長。

▲阿特曼離開後，OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼（Greg Brockman，左）也宣布請辭。（圖／CFP）

OpenAI董事會17日以阿特曼「已經失去董事會的信任」且妨礙了董事會履行職責的能力為由將他解雇，但隔天就傳出董事會正在討論回聘阿特曼，而阿特曼19日一度回到公司總部。然而，據紐約時報報導，經過48小時激烈談判，OpenAI董事會在19日晚間發給員工的備忘錄提到，將維持解雇阿特曼的決定，並任命Twitch前執行長兼聯合創辦人希爾為新的臨時執行長。

▲美媒報導稱，OpenAI董事會已經簽署一份備忘錄，決定不會回聘阿特曼。（圖／路透）

在紐約時報看過的備忘錄中，OpenAI董事會認為希爾擁有的「獨特技能、專業知識與人脈，將帶領OpenAI邁步發展」，另外，在提及解雇阿特曼一事時則稱，「董事會堅守自身的決定，認為這是推動與捍衛OpenAI使命的唯一途徑。」據報導，共有4位董事簽署了備忘錄，內容還提到「簡而言之，阿特曼的行為以及他與董事會互動時缺乏透明度，削弱了董事會依權責有效監督公司的能力」。

另據路透社報導，美國科技新聞網站The Information引述OpenAI董事蘇茨克維（Ilya Sutskever）對員工的聲明稱，儘管公司高層盡力想讓他回來，但阿特曼將不再重返公司擔任OpenAI執行長，將由希爾成為新的臨時執行長。

BREAKING: Emmett Shear of Twitch takes over as new OpenAI interim CEO pic.twitter.com/JPqK8huo5L — Autism Capital (@AutismCapital) November 20, 2023

事實上，在阿特曼被解雇的2天期間，OpenAI科技長穆拉提（Mira Murati）被任命為臨時執行長。當時OpenAI表示，穆拉提過去作為公司研究、產品與安全職能的領導者，在公司找到執行長之前，「我們對她在過渡時期領導OpenAI的能力充滿信心。」

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