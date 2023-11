48hrs談判破局！美媒：OpenAI確定分手阿特曼　Twitch前CEO接任

▲OpenAI董事會17日解雇執行長阿特曼(Sam Altman)後一度傳出反悔,短短兩天內情況再度逆轉,找來Twitch的前CEO兼聯合創辦人接替職務。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

被譽為「ChatGPT之父」的OpenAI前執行長阿特曼(Sam Altman)17日遭董事會解雇,引發一波請辭潮,據傳OpenAI隔天就找上阿特曼討論回鍋。然而美媒最新消息稱,經過48小時談判破裂,OpenAI董事會表示,阿特曼不會重新擔任其職,將由直播串流網站Twitch聯合創辦人希爾(Emmett Shear)接任臨時執行長。

▲阿特曼離開後,OpenAI共同創辦人兼總裁布羅克曼(Greg Brockman,左)也宣布請辭。(圖/CFP)

OpenAI董事會17日以阿特曼「已經失去董事會的信任」且妨礙了董事會履行職責的能力為由將他解雇,但隔天就傳出董事會正在討論回聘阿特曼,而阿特曼19日一度回到公司總部。然而,據紐約時報報導,經過48小時激烈談判,OpenAI董事會在19日晚間發給員工的備忘錄提到,將維持解雇阿特曼的決定,並任命Twitch前執行長兼聯合創辦人希爾為新的臨時執行長。

▲美媒報導稱,OpenAI董事會已經簽署一份備忘錄,決定不會回聘阿特曼。(圖/路透)

在紐約時報看過的備忘錄中,OpenAI董事會認為希爾擁有的「獨特技能、專業知識與人脈,將帶領OpenAI邁步發展」,另外,在提及解雇阿特曼一事時則稱,「董事會堅守自身的決定,認為這是推動與捍衛OpenAI使命的唯一途徑。」據報導,共有4位董事簽署了備忘錄,內容還提到「簡而言之,阿特曼的行為以及他與董事會互動時缺乏透明度,削弱了董事會依權責有效監督公司的能力」。

另據路透社報導,美國科技新聞網站The Information引述OpenAI董事蘇茨克維(Ilya Sutskever)對員工的聲明稱,儘管公司高層盡力想讓他回來,但阿特曼將不再重返公司擔任OpenAI執行長,將由希爾成為新的臨時執行長。

BREAKING: Emmett Shear of Twitch takes over as new OpenAI interim CEO pic.twitter.com/JPqK8huo5L