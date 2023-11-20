葉門反抗軍劫日本郵船貨輪　日本政府譴責！美官員：違反國際法

▲ 「銀河領袖號」遭葉門反抗軍挾持。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

葉門什葉派激進團體「青年運動」反抗軍19日聲稱扣押一艘以色列貨輪及25名船員，但這艘貨輪已被證實由「日本郵船」（Nippon Yusen）運營，船上並無以色列人。以色列軍方及美軍官員都點出這起事件的嚴重性，日本也正與青年運動接觸，呼籲盡快釋放船隻與人質。

根據《衛報》，伊朗支持的青年運動發言人薩里（Yahya Saree）19日聲明表示，在紅海扣押一艘「與以色列有關的」貨輪，更警告所有與以色列有關的船隻「都將成為武裝部隊的合法目標」，「將繼續對以色列敵人採取軍事行動，直到對加薩的侵略、對加薩和約旦河西岸巴勒斯坦弟兄的醜惡罪行停歇為止。」

但以色列指出，這艘貨輪是英國所有，並由日本公司運營，指控這起劫船事件是「伊朗恐怖主義行為」，影響國際海上安全。以色列軍方聲明指出，「青年運動在紅海南部葉門劫持一艘貨輪，是一起影響擴及全球的嚴重事件」，稱這艘船當時正從土耳其開往印度，「船上有不同國籍的平民，不包括以色列人」，並強調這艘船「不是以色列船隻」。

日本政府最高發言人20日證實，由日本三菱旗下海運公司「日本郵船」（Nippon Yusen）營運的「銀河領袖號」（Galaxy Leader）遭到劫持，與以色列溝通的同時，除直接與青年運動接觸，也正尋求沙烏地阿拉伯、阿曼和伊朗當局協助，以求盡快釋放船隻及船員。日本官房長官松野博一表示，「我們強烈譴責這種行為。船員中沒有日本公民。」

美國軍方一名官員也指出，扣押銀河領袖號「公然違反國際法」，要求青年運動立即釋放該船與船員，也將和盟友及聯合國合作夥伴協商，以採取適當的下一步措施。

日本郵船表示，已針對這起事件成立工作小組，蒐集更多資訊，包括25名船員安危，他們分別來自菲律賓、保加利亞、烏克蘭、羅馬尼亞及墨西哥。一名發言人稱，銀河領袖號是一艘汽車運輸船，被挾當時船上沒有貨物。