變態媽在家性侵比特犬後　用「狗鍊吊死」4歲女兒與8歲兒子

▲女子被控用狗鍊吊死2名幼孩。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

美國賓州40歲女子斯奈德(Lisa Snyder)在家性侵比特犬後，被人發現在地下室用狗鍊吊死4歲女兒布林利(Brinley)與8歲兒康納(Conner)。被控殺人罪的斯奈德，試圖以精神疾病問題幫自己獲得減刑，近來遭到法官駁回。

女子斯奈德被控2019年9月在奧爾巴尼鎮(Albany Township)家中地下室，用狗鍊將2名幼兒上吊，2名兒童被急救後雖然一度恢復心跳，然而送醫3天後仍被宣告身亡。

警方調查時意外發現，就在事件發生前幾周，斯奈德在網路上分享她性侵比特犬的相關內容，曾指控其犯下與狗性交罪，但在2名孩童被宣告死亡後，警方改以謀殺罪、危害兒童罪和竄改證據罪對斯奈德進行起訴。

如今40歲的斯奈德，17日在聽證會上以精神疾病為由，與檢察官達成認罪協議，希望殺人罪刑期能因此獲得減少，不過要求被法官Theresa Johnson駁回，因為她認為這個做法不符合正義程序，所以本案預計於明年3月再度開庭審理。

斯奈德被捕時曾辯稱，是因為兒子康納被霸凌想要輕生，所以對方才會一起帶走妹妹，但遭到檢察官駁斥，證據顯示康納沒有傷害自己與妹妹的能力，且調查發現她事前曾在網路搜尋如何殺人、如何上吊等內容，還特別去購買犯案用的狗鍊，懷疑是預謀殺人。