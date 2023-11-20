與美國不同調　以色列部長稱「戰後讓居民安置加薩走廊之外」

▲以色列官員表示，戰後的一個「選項」是巴勒斯坦人自願重新安置在加薩走廊之外。圖為加薩中部的馬加齊（Maghazi）難民營遭轟炸。（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷19日綜合外電報導

以色列情報部長加姆里爾（Gila Gamliel）今天表示，國際社會不應出資重建飽受戰爭蹂躪的加薩走廊，而是提倡巴勒斯坦人從全球領土「自願重新安置」。

法新社報導，任何有關驅散巴勒斯坦人的提議在阿拉伯世界都極具爭議，因距今75年前的1948年，以色列建國後導致76萬巴勒斯坦人在戰火中流離失所，他們逃離家園或遭驅離，此後稱之為「災難日」（Nakba）。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月初爆發衝突，由哈瑪斯控制的加薩住屋部表示，加薩迄今有超過40%的房屋損壞或損毀。

以色列情報部長加姆里爾表示，戰後的一個「選項」是「出於人道主義考量，提倡巴勒斯坦人自願重新安置在加薩走廊之外」。

她在「耶路撒冷郵報」（The Jerusalem Post）撰文表示，「與其把錢用於重建加薩（Gaza），或是提供給失敗的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA），國際社會可以協助支付重新安置費用，協助加薩民眾在接受他們的國家建立新生活。」

加姆里爾寫說，「加薩長久以來一直被視為是一個沒有答案的問題。」「我們必須嘗試一些新作法，而我們呼籲國際社會幫助實現此一目標。」

「這可能是一個雙贏的解決方案：對於那些尋求更好生活的加薩民眾來說是一場勝利，對於經歷這場毀滅性悲劇的以色列來說也是一場勝利。」

加薩走廊主要居住著巴勒斯坦難民及其後裔。UNRWA表示，以哈戰爭已導致超過160萬人流離失所。

而這次的大規模人口移動，已喚起人們對「災難日」的記憶。部分以色列政治人物提議將巴勒斯坦人推進鄰國埃及，但埃及拒絕了這個構想。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）曾表示，「民眾應能留在加薩，他們的家」。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）警告布林肯，驅逐加薩人民將等同於「第二個災難日」。