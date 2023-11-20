男保母「性侵16男童」被判坐牢707年　出庭竟稱：自豪帶給孩子笑容

▲美國34歲男保母性侵16名男童，被判坐牢707年。（圖／翻攝自YouTube／Matthew Zakrzewski）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國加州橘郡（Orange County）34歲男性保母馬修（Matthew Antonio Zakrzewski）涉嫌利用工作之便性侵16名年齡介於2歲至12歲男童，並且向另一名男童展示性影像，意圖侵犯未遂。法院陪審團裁決34項重罪罪名成立，法官17日判處他707年監禁。馬修在法庭上發言時並未道歉，還說他以帶給孩子笑容而自豪。

根據美媒CBS、NBC報導，橘郡地方檢察官辦公室新聞稿指出，34歲的馬修自2014年1月至2019年5月被捕時，有長達5年時間在南加州拍攝了他許多針對兒童的犯罪行為。馬修之所以遭到逮捕是因為有一對夫妻向警方報案，指控他不恰當地觸摸他們的8歲兒子。

檢方表示，最初馬修被控包含與14歲以下未成年人進行猥褻淫穢行為，一項與10歲以下兒童進行口交，以及一項持有兒童色情物等3項重罪。然而，隨著檢警深入調查，確認了更多名受害者，最終他被指控犯下多達34項重罪，陪審團裁決所有罪名全數成立，法官判處他等同於無期徒刑的705年監禁，外加2年8個月有期徒刑，刑期合計超過707年。

面對受害者家屬在法庭上陳述孩子遭性侵帶來的傷痛，馬修並沒有道歉，他當庭表示，「我對於自己能夠為你們的孩子們帶來微笑而感到自豪，我們共享的所有美好時光都是百分之百真誠的。」