日本「類大麻軟糖」爆紅！年輕人嗑到送醫　政府擬列禁藥

▲部分日本年輕人從陌生人手中取得HHCH軟糖，食用後出現身體不適情況。（示意圖／CFP、業者官網）



記者王佩翊／編譯

日本近日出現一款「大麻軟糖」，內含新型大麻衍生成分HHCH，服用後對人體帶來強烈刺激，但卻出現大批年輕人食用後嘔吐、身體不適，甚至失去意識送醫搶救，形成一大社會問題。日本當局不敢大意，緊急召開會議，並確定於22日將HHCH列為《醫藥品醫療機器法》中的管制藥物，最快12月2日就會全面禁止持有、使用與流通。

根據《每日新聞》報導，這款大麻軟糖是由大阪食品製造公司「WWE」所製造販賣，4月首次推出，並主打能夠讓食用者「嗨翻且有放鬆效果」。軟糖內的HHCH是從日本國內的進口商購入，並在自家工廠進行加工製造。據悉，大麻軟糖推出後，隨即在年輕人間形成風潮。

HHCH在日本並非管制藥物，因此不算違法，但是因為其屬於類大麻衍生合成化合物，對人體產生的刺激比管制藥物「THC（四氫大麻酚）」還強烈。光是11月東京都就有至少11人因在車站、公園以及公寓內集體食用該軟糖被送往醫院搶救。東京10月還有男子因為連續食用4顆軟糖，當場失去意識。

厚生勞動省毒品取締部（麻薬取締部）17日根據《醫藥品醫療機器法》，對東京與大阪5間販售軟糖的店家進行調查，並在其中一間店搜出大麻軟糖，送交鑑識科分析化驗後，在其中驗出HHCH成分。

厚生勞動省20日宣布，將在21日召開專家會議，22日就會將HHCH列入《醫藥品醫療機器法》規定的管制藥物，最快12月2日起就可全面禁止持有、服用以及流通HHCH。

厚生勞動大臣武見敬三20日在內閣會議後的記者會中表示，「俗稱大麻軟糖的這款食品非常危險，呼籲民眾千萬不要嘗試。」

對此，販售大麻軟糖的WWE社長松本大輔則不滿表示，這些服用後出現身體不適的案例，只是因為沒有按照規定用法與用量使用。而他17日也曾表示，販售HHCH產品並不違法，自己今後也會持續販賣大麻軟糖。沒想到當局20日就投下震撼彈，宣布將把HHCH列為管制藥品。