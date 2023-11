26歲男在街頭傳福音　突然被「子彈爆頭」新婚妻悲痛曬合照找凶手

▲男子在街頭突然被人開槍。(圖/翻攝自募款網站GoFundMe)

記者李振慧/綜合報導

美國亞利桑那州26歲男子施密特(Hans Schmidt)在街頭幫教會傳福音時,突然遭人開槍爆頭,被緊急送醫後目前仍處於危殆狀況,最近才新婚的他,妻子傷心在網路上分享2人合照,希望大家能幫忙找出開槍凶手線索。

26歲的施密特是一名軍醫,同時也是一名虔誠的基督徒,15日下午6時15分他在皮奧里亞市(Peoria)街頭傳教時,無端遭到不明人士朝頭部開槍。警方表示,「這是一起可怕的事件,中槍者是一名軍人,最近才剛新婚,育有2名小孩」。

Please pray for Hans Schmidt who was shot in the head while street preaching in Glendale, AZ on Wednesday



He remains in critical condition.

pic.twitter.com/86jIclccJP