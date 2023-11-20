26歲男在街頭傳福音　突然被「子彈爆頭」新婚妻悲痛曬合照找凶手

▲男子在街頭突然被人開槍。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州26歲男子施密特(Hans Schmidt)在街頭幫教會傳福音時，突然遭人開槍爆頭，被緊急送醫後目前仍處於危殆狀況，最近才新婚的他，妻子傷心在網路上分享2人合照，希望大家能幫忙找出開槍凶手線索。

26歲的施密特是一名軍醫，同時也是一名虔誠的基督徒，15日下午6時15分他在皮奧里亞市(Peoria)街頭傳教時，無端遭到不明人士朝頭部開槍。警方表示，「這是一起可怕的事件，中槍者是一名軍人，最近才剛新婚，育有2名小孩」。

Please pray for Hans Schmidt who was shot in the head while street preaching in Glendale, AZ on Wednesday



He remains in critical condition.

pic.twitter.com/86jIclccJP — Jon Root (@JonnyRoot_) November 17, 2023

親友表示，施密特過往也時常在街頭傳福音，不明白這一次為何會遭到攻擊，「為什麼有人會對這樣的人生氣？他只是向大家傳福音與好消息，是來幫助這個社區的」，施密特除了熱心傳教，每周也都會前去教會提供服務。

施密特的父親透露，子彈從兒子的右側頭部射入，子彈仍在右腦內，事件發生時附近沒有人聽到槍聲，也沒有人看到子彈是從哪裡射來的，兒子送醫後傷勢情況十分嚴重，靠著生命維持裝置，情況才終於比較穩定下來。警方仍在尋找凶嫌下落。