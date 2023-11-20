車子燒毀「保溫杯竟沒事」爆紅　連冰塊都還在！總裁宣布送她新車

▲ 丹妮爾的保溫杯在燒得一片焦黑的車裡幾乎毫髮無傷。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

國外一名女子在TikTok爆紅，因為她的車子意外起火後燒成廢鐵，車內一片焦黑，放在杯架上的Stanley保溫杯卻幾乎毫髮無傷，成為最好的免費行銷，保溫杯廠商為了表達感謝，已經決定送她一輛新車。

根據《商業內幕》，網友丹妮爾（Danielle）日前在TikTok上傳一段14秒短片，可見她的KIA因事故火燒車，從擋風玻璃、儀錶板到駕駛座無一倖免，方向盤更是被燒到脫皮，地板上四處散布黑色碎屑。

一片狼藉之中，置杯架上一個Stanley保溫杯和周圍景象形成強烈對比，除了表面稍微燻黑以外看起來毫無損傷，且丹妮爾拿起保溫杯時，還可聽見杯子裡的冰塊匡啷作響，可見保溫效果一流。

丹妮爾邊搖晃杯子邊說道，「大家都很擔心Stanley會不會漏水」，「它昨天被火烤過，但現在裡面還有冰塊」。這段影片迅速爆紅，4天累積逾7900萬次觀看。

Stanley公司全球總裁賴利（Terence Reilly）隔天親自拍影片上傳品牌TikTok帳號，對丹妮爾的影片回應，「我們都看過妳的影片了。天啊，真是場折磨，我們都很高興妳平安無事。」

除了感謝丹妮爾分享影片展現保溫杯品質，賴利也說道，「我看到很多網友留言說我們應該送妳一些杯子，這個嘛，我們會送妳一些杯子，但還有更多，我們以前從沒做過這種事，可能也不會做二次了，但我們很想幫妳換掉妳的車。Stanley的所有人都很想幫妳換車。」

賴利這段影片被設為置頂，3天觀看次數破3000萬。丹妮爾與該公司至今則尚未回應《商業內幕》置評請求。