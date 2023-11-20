WHO警告：加薩正在重大疾病爆發邊緣！　80萬人擠避難所缺乾淨水

▲ 加薩南部汗尼尤斯（Khan Younis），巴勒斯坦難民住在帳篷裡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）警告，加薩正處於重大疾病爆發邊緣，36間醫院中有22間停止運作，且許多人每天僅有1至3公升的乾淨水源可用。

世衛東地中海區域緊急衛生事務主任布瑞南（Richard Brennan）向《天空新聞》指出，加薩80萬人口集中在人滿為患的學校和其他集體收容中心，已經出現包括疥瘡（Scabies）在內的皮膚感染及胸部、呼吸道感染，還有黃疸及腹瀉等疾病，而黃疸病例可能引起肝炎。

雖然當地學校本就設計來收容流離失所的平民，但數量已經超出可容納人數的6至8倍，其他人只能住在帳篷裡；一間廁所最多由數百人共用，且必須露天如廁；每人每天僅有1至3公升的乾淨水源，而人道主義危機中公認的最低標準為7公升。

▲ 加薩乾淨水源不足。（圖／路透）

布瑞南坦言，「我們恐怕正處於重大疾病爆發邊緣。在這些過度擁擠、不衛生的環境中，開展疾病管制工作非常困難。」

他說明，加薩36間醫院中有22間已經停擺；衝突開始前有3500張病床可用，如今剩下1400張；許多家庭一天只能吃上一頓飯，且天氣即將轉寒，「未來幾周確實會非常艱困。」

希法醫院31名早產兒因環境惡劣被撤往加薩南部，布瑞南對此則表示，「這是戰爭至今為數不多的好消息之一」，他們可能在一兩天內被送往埃及，但「不知道他們的父母在哪裡，也不知道其中有多少是孤兒」，許多嬰兒體重很輕，且都有嚴重感染情形，其中11人情況危急，世衛正與當局合作尋找他們的父母。