為洗衣機鬧翻！美療養院71歲阿公「抄助行器」　活活打死61歲院友

▲美國一名七旬老人因為洗衣機問題與療養院院友發生爭執，拿起對方助行器加以襲擊。（示意圖，非文中當事人／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國伊利諾州一家療養院的71歲男性院友17日晚間因為使用洗衣機上的糾紛，出手毆打一名61歲男性院友，不僅多次打擊受害人頭部，還使用了受害人的助行器，導致對方摔倒在地，院方發現後緊急提供醫療援助，但受害人仍當場死亡。

據美國FOX 32 Chicago與英國鏡報報導，位於喬利埃特（Joliet）的塞勒姆村護理與康復中心（Salem Village Nursing and Rehabilitation）17日晚間報案稱院內6樓發生衝突事件，警方晚間9時25分抵達現場發現一名61歲男性倒臥在洗衣間不省人事。

警方表示，71歲男子帕斯查爾（William Paschall）據信是因為不滿受害人使用洗衣機的方式，勃然大怒之下毆打了對方，多次打擊受害人頭部，並且在襲擊中使用了受害人的助行器，導致對方摔倒在地，儘管一名工作人員試圖干預，但仍然釀成悲劇。

療養院工作人員在當局急救人員到場前，持續為傷者提供醫療援助，遺憾的是，驗屍官辦公室最終仍然宣布受害人當場死亡。帕斯查爾目前已經被指控一級謀殺與嚴重傷害60歲以上老人等罪嫌，並因此遭到拘留。