河道找到22歲失蹤女屍體「遭割喉殺害」　警跨國逮捕逃亡7天男友

▲警方找到失蹤女子遺體後，也逮捕到涉案男友。（圖／翻攝自推特）

記者李振慧／綜合報導

義大利22歲女子茱莉亞(Giulia Cecchettin)近來傳訊息給家人，說要和男友菲利波(Filippo Turetta)外出吃晚餐後突然失蹤，警方出動大規模搜索，終於在一條河道中找到她的遺體，頭部與頸部均被割傷，死狀悽慘。最新消息傳出，德國警方已逮捕在逃的菲利波。

來自帕多瓦(Padua)的茱莉亞，11日晚間10時43分傳訊給家人後便失去音訊，她的男友菲利波也同時失蹤，2人的手機後來一直處於關機狀態，讓家人擔心報案。

警方18日在威尼斯以北約120公里處的巴西斯湖(Lake Barcis)找到茱莉亞遺體，發現其頭部與頸部多處受傷，且驗屍發現她在被扔下懸崖之前，人就已經身亡。消息人士透露，他們找到一段影片顯示，茱莉亞身前遭到攻擊的畫面，而且攻擊者就是同時失蹤的男友菲利波。

開車逃往德國的菲利波，由於汽車汽油用盡，只能把車丟棄在德國萊比錫市(Leipzig)附近高速公路，狼狽不堪的他19日晚間被德國警方逮捕。義大利外交部長表示，將於48小時內將菲利波遣返回義大利，並對其提出起訴。

茱莉亞的遺體被發現後，父母悲痛譴責菲利波，「真愛不會羞辱、踐踏另外一個人，不會打人也不會殺人」。菲利波的父母則十分震驚，兒子竟然會犯下凶殘命案，對於茱莉亞的死也十分悲傷。事件引發上千民眾聚集在廣場，為死者舉辦燭光晚會，市長也前來現場一同哀弔不幸事件。