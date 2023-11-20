美國接連批准軍售日韓　北韓怒批：販售「殺人武器」激起軍事緊張

▲北韓對於美國批准向日本、南韓的軍售表達強烈不滿。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

最近美國拜登政府陸續批准對日本與南韓的軍售案，包括同意出售F-35匿蹤戰鬥機、SM-6標準飛彈等，加強印太地區盟友的戰力，穩定東北亞區域和平，豈料此舉卻又引起北韓（朝鮮）不滿，認為美國的舉動反而促使東北亞緊張局勢升溫、激起新一波的軍事競賽，直批美國是販售殺人武器。

根據北韓官媒《朝中社》，北韓國防省裝備總局副總局長今日（20）透過回答記者提問，表達對於美國批准日本、南韓軍售案的不滿，「（美國）對於販售尖端武器的行為更加恣意妄為！美國及其追隨勢力在軍事結盟上沆瀣一氣，對於其交易『殺人武器』招致朝鮮半島（韓半島）地區情勢緊張的狀況，我們必須全力應對。」

該名副總局長並未公開姓名，對於美國同意向日本與南韓出售軍事武器，更直接批評，「招致朝鮮半島（韓半島）與東北亞地區軍事緊張情勢升溫，引來新一波軍備競賽。當一方在加強軍備上超越其實際的防衛需求時，就會觸發其他制衡勢力以強化軍備作為回應。」

該名副總局長警告，「美國越是透過隨意販賣武器來獲取越多的金錢收入，則他們在國防安全上所面臨的危機、所需付出的代價則越大。」

據悉，美國國防部下屬機構「國防安全局」（DSCA）最近透過公告指出，已經批准南韓政府的請求，同意以對外軍售（FMS）的方向，向南韓販賣42枚AIM-9X「響尾蛇」空對空飛彈、38枚標準六型（SM-6）飛彈、F-35匿蹤戰鬥機，至於向日本則同意出售戰斧巡弋飛彈。

根據南韓《韓聯社》分析，北韓繼本月16日透過發言人談話的形式公開譴責美韓安全保障協議會（SCM），如今又針對美國對日韓軍售表達不滿意見，不排除是為了正當化即將於月底前進行的軍事偵察衛星發射、試射飛彈等違反聯合國安理會決議的行為。

另外，南韓國防部長申源湜曾指出，北韓已經向俄羅斯輸出3000多箱貨櫃，貨櫃裡裝的是子彈、砲彈、短程飛彈等，這些裝備將被俄軍用在侵烏戰爭上。