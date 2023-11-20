南韓總統夫婦受邀國是訪問英國　英王將「高規格」41發禮炮接待

▲南韓總統尹錫悅、第一夫人金建希20日上午搭乘空軍一號專機啟程飛往英國。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統尹錫悅夫婦今日（20）上午從首爾機場搭乘空軍一號專機，正式啟程飛往英國倫敦，展開為期7天5夜的英、法兩國出訪行程。尹錫悅此次受到英王查爾斯三世高規格接待下，將在英國進行國是訪問，是今年5月加冕典禮以後英王接待的第一位外國來賓，預計也將和英國首相蘇納克展開會談。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，尹錫悅、金建希夫婦20日上午在京畿道城南市首爾機場搭乘空軍一號專機，正式啟程7天5夜的英法出訪之旅，現場包括行政安全部長李祥敏、外交部次長張虎鎮、國民力量黨代表金起炫等南韓官員送機，至於英國與法國方則派出了英國駐韓代理大使威爾（Gareth Weir）、法國駐韓大使貝杜（Philippe Bertoux）送機。

首先，尹錫悅夫婦將從當地時間20至23日，在英國展開為期4天3夜的英國國是訪問行程。為了慶祝英韓建交140年（1883年10月，大英帝國與朝鮮簽下通商條約），英王查爾斯三世邀請南韓總統尹錫悅夫婦前往英國進行國是訪問，尹錫悅是繼盧武鉉、朴槿惠之後，第三位前往英國國是訪問的南韓總統。

尹錫悅於當地時間20日抵達英國倫敦後，將首先出席同胞（韓僑）懇談會，接著於21日展開國是訪問的重點行程，包括英國所主辦的歡迎儀式、英王查爾斯三世所主持的午宴與晚宴。威爾斯親王威廉夫婦將前往尹錫悅下榻處迎接，前往騎兵衛隊閱兵場（Horse Guards），現場將鳴響41發禮炮，而尹錫悅將和英王查爾斯三世搭乘馬車前往白金漢宮。

同時，尹錫悅也將前往英國國會，以英語進行演說，闡述並回顧英韓兩國的關係發展史與未來的合作方向。此前，尹錫悅將和英國上下議院議長和部分國會議員交談。

尹錫悅將在訪英第三天的22日前往唐寧街，和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）進行會談，雙方將針對數位、人工智慧（AI）、網路安全、核電、國防產業、生技、航太、半導體、清淨能源等多項領域上的合作方案進行討論。

另外，法國巴黎將於本月28日針對世界博覽會舉辦城市進行投票，因此尹錫悅將於23、24日出訪法國時，與各國國際展覽局（BIE）代表進行午、晚宴，為2030年世界博覽會在釜山做宣傳。