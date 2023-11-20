南韓軍方「鄭重警告」北韓：立即停止發射軍事偵察衛星

▲ 北韓5月31日在西海衛星發射場發射搭載軍事偵察衛星的運載火箭。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

自從北韓（朝鮮）最高領導人金正恩今年9月中會晤俄羅斯總統普丁後，北韓和俄國展開軍事合作，對於提升北韓火箭引擎技術可能有莫大助益。南韓國防部長推估，北韓最慢可能在月底前第3度發射軍事偵察衛星。對此，南韓軍方警告，一旦北韓不甩警告再度發射，必要時將採取措施反制。

根據南韓《韓聯社》，南韓聯合參謀本部作戰本部長姜虎畢（音譯）今日（20）透過國防部聲明，向北韓發表措辭強烈的警告訊息，「在此鄭重警告，北韓必須立刻停止目前正在準備的（第3次）軍事偵察衛星發射工作」；據悉，先前有各種跡象顯示，北韓可能在位於平安北道鐵山郡東倉里的西海衛星發射場進行準備工作。

姜虎畢表示，「北韓不甩韓美同盟與國際社會的多次警告，執意進行軍事偵察衛星（間諜衛星）的發射工作。北韓發射軍事偵察衛星的行為，明顯違反聯合國安理會決議，該項決議禁止北韓發射所有使用彈道飛彈技術的飛彈，而北韓的行徑更是威脅我國（南韓）國家安全的挑釁行為。」

姜虎畢警告，「一旦北韓不甩我方警告，執意強行發射軍事偵察衛星，我軍（南韓軍）為求保障國民生命財產安全，將採取相關的必要措施。」

姜虎畢在談話中所指的「必要措施」，很有可能是單方面停止《九一九軍事協議》的部分效力。他在談話中譴責，自從1991年雙方簽署《南北韓基本合意書》之後，北韓持續單方面違反雙方協議內容，「北韓甚至讓板門店宣言中的《九一九軍事協議》有名無實。」

姜虎畢表示，「北韓從2020年11月起在昌麟島進行海岸砲射擊訓練，之後在中部前線地帶發起哨所（GP）槍擊事件的挑釁行為、向北方分界線（NLL）以南發射飛彈、發動小型無人機侵擾（南韓）首都圈地區，這些都明顯違反《九一九軍事協議》，再再顯示北韓毫無遵守協議的意願。」

姜虎畢指出，北韓發射軍事偵察衛星的目的，在於加強對於南韓的監控偵察能力，然而《九一九軍事協議》在禁航區域的設定上卻限縮了南韓監控和偵察的能力，導致南韓軍無法有效守護國民的生命安全。

報導指出，南韓政府正在考慮，一旦北韓在今年內第3度發射軍事偵察衛星，則不排除撕毀《九一九軍事協議》的部分效力，包括取消禁航區域的設定。